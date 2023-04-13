15 апреля в Самаре состоится КВН-субботник

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Каждую весну жители Самары помогают приводить в порядок любимый город: парки, скверы, дворы, подъезды, памятники. Самарские КВНщики не исключение!

15 апреля 2023 года в 9.00 представители движения соберутся в сквере Мичурина, чтобы привести в порядок общественное пространство. Присоединиться и принять участие в благородной инициативе могут все желающие жители губернии.

КВН-субботник – ежегодное традиционное мероприятие движения «Самарский КВН», которое проводится совместно с МБУ городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке Администрации городского округа Самара.

Самарский КВН приглашает всех жителей Самары совместить приятное с полезным - принять участие в уборке города!

Фото: департамент информационной политики СО