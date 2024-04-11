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15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы

11 апреля 2024 11:03
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15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы

15 апреля 2024 года с 02:00 часов до 11:00 часов МЕСТНОГО времени на мощных радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов, в связи с чем, планируются кратковременные отключения:

- цифрового эфирного телевидения на радиотелевизионных станциях Самара, Жигулевск (в зоне вещания г.о.Тольятти и часть н.п. Ставропольского района), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица; 

          - радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях Самара, Жигулевск (Тольятти), Сызрань;

         -  радиоканала «Радио России» в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях Сергиевск, Большая Глушица.

        15 апреля 2024 года с 09:00 часов до 17:00 часов МЕСТНОГО времени планируется остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).

15, 17 апреля профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов и проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

График профилактических работ (по мск.времени)  на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru)  и в «Кабинете телезрителя».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

 

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