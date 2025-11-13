14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич

92

14 ноября в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич под названием «Я перестала ставить запятые».

Член Союза художников России, Творческого союза художников России и Международной федерации художников, Мария часто участвует в выставочных проектах. Так, в 2024 году её работы можно было увидеть в галерее «Новое пространство» и в арт-кластере «Станкозавод» в Самаре, а также в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани.

Художница любит экспериментировать и работать в смешанной технике, постоянно находясь в поиске новых форм воплощения творческих идей. Мария Кретова-Бабич так объясняет идейную основу выставки: «В эпоху постмодерна „всё есть текст“. Однажды я поняла, что этому тексту катастрофически не хватает плавности, в нём слишком большую власть взяли знаки препинания: загадочный сложносочинённый мир распадается на простые “истинки”, на банальности... Безжалостное деление единого потока сознания на скучные в своей правильности отрезки мешает мне ощутить гармонию непознаваемой вселенной, подменяет её пошлыми стереотипами, каскадами штампов и очередями нравоучений. Вот почему экспозиция моих работ называется „Я перестала ставить запятые“. Это мой метод достижения максимальной свободы мысли».

Экспозиция «Я перестала ставить запятые» будет доступна для посещения в течение одного месяца – до 14 декабря. Торопитесь увидеть!

14 ноября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (2 этаж).

Вход свободный!