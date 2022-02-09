14 февраля в Самарском зоопарке выберут лучшую пару животных

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14 февраля в Самарском зоопарке в 13-00 в «День всех влюбленных» для посетителей проведут экскурсию и расскажут о наших замечательных животных - амурских тиграх Кактусе и Кассандре, канадских волках Малыше и Альфе, нильских крокодилах - Кузе и Герде, крокодиловых кайманах Тоше и Кокоше, и о многих других парах зоопарка, их поведении в брачный период, семейной жизни и воспитании потомства.



Будут подведены итоги конкурса «Лучшая пара зоопарка – 2022».

Голосуйте ВК и при посещении зоопарка. Голосование продлится до 14 февраля до 9.00.



Лучшая пара будет награждена памятным знаком – «сердечком» и получит в качестве приза за победу любимое лакомство.

Напомним, что в связи с крайне напряженной эпидемиологической обстановкой по COVID до 15 февраля 2022 года дети и подростки в возрасте до 18 лет не смогут посещать учреждения культуры.

Фото: Дильдина Светлана