14 февраля и 8 марта самарцы чаще всего отправляли букеты цветов, торты, различные десерты и выпечку

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Сервис городских поездок Drivee проанализировал курьерские заказы и городские поездки за последние два месяца в Самаре, а также составил топ популярных вещей, которые доставляли в этот период, чтобы поздравить близких.

За последние два месяца наиболее загруженными днями у курьеров, подключенных к сервису Drivee в Самаре, стали среда,14 февраля и пятница, 8 марта, доля заказов в эти дни по сравнению теми же днями на предшествующей неделе увеличилась на 269% и 163% соответственно, а 23 февраля запросов на курьерскую доставку в сервисе стало больше на 9,1%.

14 февраля и 8 марта пользователи чаще всего отправляли букеты цветов, торты, различные десерты и выпечку, воздушные шары, а также клубнику. Для поздравления с Днем защитника Отечества пользователи выбрали съедобные угощения. Так, в топ вошли торты, цветы, готовая еда и различные подарки.