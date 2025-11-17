129 управленцев губернии примут участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры АПК»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

129 управленцев губернии примут участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры АПК»

17 ноября 2025 14:59
145
Это масштабный проект, объединивший 7 594 участника из 89 регионов России и 11 зарубежных стран.

Самарская область демонстрирует высокий уровень кадрового потенциала в агропромышленном комплексе: 129 отраслевых специалистов из региона примут участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется Министерством сельского хозяйства РФ совместно с платформой «Россия — страна возможностей».

Это масштабный проект, объединивший 7 594 участника из 89 регионов России и 11 зарубежных стран. Среди конкурсантов — руководители предприятий, специалисты научного сектора, фермеры, механизаторы и представители смежных отраслей АПК, внедряющие передовые технологии и трансформирующие отрасль.

«Благодаря конкурсу «Лидеры АПК», основанному на лучших методиках конкурса управленцев «Лидеры России», в сообществе выпускников проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» произойдет серьезное прибавление сильных, мотивированных лидеров, высококлассных профессионалов, которые способны изменить жизнь россиян к лучшему», - отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут подчеркнула, что АПК является одним из самых динамично развивающихся и технологичных секторов экономики, и за его успехами стоят люди — профессионалы, способные работать на результат. «Конкурс «Лидеры АПК», который мы проводим по поручению Президента совместно с платформой «Россия – страна возможностей», позволит выявить и поддержать таких специалистов, помочь им реализовать свой потенциал», — отметила она.

По итогам заявочной кампании Самарская область вошла в число наиболее активных регионов Приволжского федерального округа. Всего из ПФО поступило 1 814 заявок.

Впереди у участников дистанционный этап, контрольное компьютерное тестирование и финал. Победители получат возможность пройти обучение в Высшей школе управления в сфере сельского хозяйства, а также уникальную образовательную программу для управленцев высшего звена в Мастерской управления «Сенеж». Финалистам будет доступна программа наставничества от ведущих экспертов АПК.

Развитие кадрового потенциала в агропромышленном комплексе — одна из приоритетных задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев большое внимание уделяет привлечению молодых специалистов в отрасль АПК. По его поручению уже дважды повышался размер стимулирующих выплат для молодых специалистов на селе. Еще одно управленческое решение - создание совета молодых специалистов отрасли. «Это будет не просто совещательный орган, а действенный механизм, площадка, где каждый сможет вносить свой вклад в формирование новых программ развития. Наша цель — стопроцентная укомплектованность предприятий АПК квалифицированными кадрами. Задача сложная, но абсолютно решаемая», — отметил губернатор на недавней встрече с работниками отрасли.

Участие 129 представителей Самарской области в конкурсе «Лидеры АПК» — важный шаг к укреплению кадрового резерва регионального агропромышленного комплекса

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
17 ноября 2025, 18:26
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона. Общество
34
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
17 ноября 2025, 18:15
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Экология
74
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
17 ноября 2025, 17:57
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам. Общество
53
В центре внимания
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
202
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
240
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1559
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1541
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1395
Весь список