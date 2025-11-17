129 управленцев губернии примут участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры АПК»

145

Самарская область демонстрирует высокий уровень кадрового потенциала в агропромышленном комплексе: 129 отраслевых специалистов из региона примут участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется Министерством сельского хозяйства РФ совместно с платформой «Россия — страна возможностей».

Это масштабный проект, объединивший 7 594 участника из 89 регионов России и 11 зарубежных стран. Среди конкурсантов — руководители предприятий, специалисты научного сектора, фермеры, механизаторы и представители смежных отраслей АПК, внедряющие передовые технологии и трансформирующие отрасль.

«Благодаря конкурсу «Лидеры АПК», основанному на лучших методиках конкурса управленцев «Лидеры России», в сообществе выпускников проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» произойдет серьезное прибавление сильных, мотивированных лидеров, высококлассных профессионалов, которые способны изменить жизнь россиян к лучшему», - отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут подчеркнула, что АПК является одним из самых динамично развивающихся и технологичных секторов экономики, и за его успехами стоят люди — профессионалы, способные работать на результат. «Конкурс «Лидеры АПК», который мы проводим по поручению Президента совместно с платформой «Россия – страна возможностей», позволит выявить и поддержать таких специалистов, помочь им реализовать свой потенциал», — отметила она.

По итогам заявочной кампании Самарская область вошла в число наиболее активных регионов Приволжского федерального округа. Всего из ПФО поступило 1 814 заявок.

Впереди у участников дистанционный этап, контрольное компьютерное тестирование и финал. Победители получат возможность пройти обучение в Высшей школе управления в сфере сельского хозяйства, а также уникальную образовательную программу для управленцев высшего звена в Мастерской управления «Сенеж». Финалистам будет доступна программа наставничества от ведущих экспертов АПК.

Развитие кадрового потенциала в агропромышленном комплексе — одна из приоритетных задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев большое внимание уделяет привлечению молодых специалистов в отрасль АПК. По его поручению уже дважды повышался размер стимулирующих выплат для молодых специалистов на селе. Еще одно управленческое решение - создание совета молодых специалистов отрасли. «Это будет не просто совещательный орган, а действенный механизм, площадка, где каждый сможет вносить свой вклад в формирование новых программ развития. Наша цель — стопроцентная укомплектованность предприятий АПК квалифицированными кадрами. Задача сложная, но абсолютно решаемая», — отметил губернатор на недавней встрече с работниками отрасли.

Участие 129 представителей Самарской области в конкурсе «Лидеры АПК» — важный шаг к укреплению кадрового резерва регионального агропромышленного комплекса

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области