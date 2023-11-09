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120 000 детей отдохнули в этом году в летних оздоровительных и пришкольных лагерях губернии
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120 000 детей отдохнули в этом году в летних оздоровительных и пришкольных лагерях губернии

9 ноября 2023 17:56
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В регионе подвели итоги летней оздоровительной кампании.

В регионе подвели итоги летней оздоровительной кампании. Заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей провел врио заместителя Председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Этим летом в Самарской области функционировало свыше 700 организаций отдыха и оздоровления детей. В их числе 46 загородных и санаторных организаций, 655 лагерей дневного пребывания и 4 лагеря палаточного типа.

В этом году по поручению Губернатора Дмитрия Азарова был увеличен охват детей, которые смогли   отдохнуть и оздоровиться – в общей сложности в детских лагерях побывали порядка 120 000 ребят. Также при поддержке главы региона в области проводится работа по улучшению материально-технической базы летних лагерей.

«Впервые мы получили федеральное финансирование на создание быстровозводимых конструкций. Задача была выполнена в кратчайшие сроки и на достойном уровне. Одним из инициаторов программы был Совет Федерации. И наша работа получила высокую оценку Валентины Ивановны Матвиенко, которая приезжала на открытие смены в самарский патриотический лагерь «Авангард». Особенно важно, что при возведении корпуса было задействовано   90% материала, который производится на территории нашего региона. Сегодня качество проведенных работ подтверждают и воспитатели, и дети,   уже побывавшие в лагере. В дальнейшем мы планируем продолжить возведение подобных объектов, в том числе, за счет средств областного бюджета», - отметил Александр Фетисов.

Пилотный проект по возведению нового корпуса был реализован за 2,5 месяца в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара». Ему в этом году исполнилось 55 лет. После проведенных работ вместительность учреждения выросла до 226 детей в смену. Строительство нового корпуса регион завершил в числе первых.

За успешную реализацию проекта по возведению некапитальных организаций отдыха и оздоровления детей Александр Фетисов, а также представители министерства социально-демографической и семейной политики региона и подрядной организации были отмечены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ.

Особое внимание в летнюю кампанию было уделено оздоровлению в загородных лагерях отдельных категорий детей.

«Отдохнуть смогли более 600 детей военнослужащих, принимающих участие в СВО. Они получили путевки в первоочередном порядке и на бесплатной основе. 285 путевок предоставлено также бесплатно для детей, состоящих на различных видах профилактического учета. Кроме того, в летней оздоровительной кампании приняли участие 1500 детей, проживающих в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Более 400 путевок выделено для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Всего в этом году в летних лагерях было организовано 38 инклюзивных смен», - рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Большое внимание было направлено и на трудоустройство подростков в том числе, в летний период. В этом году было трудоустроено более 11 000 ребят. Среди них и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им помогли подобрать подходящую по возрасту и навыкам работу.

Работа по созданию и обновлению инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей в Самарской области продолжается. Так, в Безенчукском районе на территории детского оздоровительного лагеря "Солнечный берег" возводятся 3 новых корпуса, рассчитанных на размещение 156 детей.

В Тольятти до конца года планируют завершить ремонт в детском оздоровительном лагере «Звездочка» и на базе отдыха «Спартак».

Всё больше лагерей в регионе становятся доступны для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Самаре лагерь «Волжанка» оборудован пандусами, пассажирским лифтом, специальными поручнями. На территории есть универсальная спортплощадка для сдачи норм ГТО, интерактивный комплекс, в том числе, для занятий детей-инвалидов колясочников. Многофункциональная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, включая слабовидящих.

В «Волжском Артеке» предусмотрен отдельный спальный корпус для проживания детей-инвалидов. В этом году столовая оборудована стационарным пандусом. Открытый бассейн оснащен специальным подъемником для детей-инвалидов.

По инициативе Александра Фетисова будет рассмотрена возможность распространения опыта Самары по созданию безбарьерной среды в детских оздоровительных лагерях по всему региону.

 

Фото предоставлено МАУ Центр "Авангард-Самара" г.о. Самара

Теги: Самара

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