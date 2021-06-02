12 июня в Самаре стартует 24-часовой телемарафон, посвящённый Дню России «Широка страна моя родная…»

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12 июня в 00:00 (мск) на мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU стартует беспрецедентный телевизионный проект, организованный ВГТРК, ГТРК «Самара» при поддержке Правительства Самарской области – 24-часовой телемарафон, посвящённый Дню России, «Широка страна моя родная…»

Главная цель телемарафона – помочь российскому зрителю по-новому увидеть свою страну, открыть ранее неизвестные памятники природы и культуры.

12 ИЮНЯ, В ДЕНЬ РОССИИ, масштабный телемарафон, аналогов которому ещё не было в истории региональных ГТРК, объединит в информационном пространстве исторические, географические, духовные, культурные ценности разных территорий, их туристические «жемчужины».

Журналисты, операторы, телеведущие, режиссеры помогут жителям разных регионов увидеть и почувствовать общероссийский, «генетический» код: веру, единство, сохранение традиций. В ходе подготовки марафона силами всех филиалов ВГТРК создается уникальный совместный телевизионный контент, который впоследствии станет материалом для съёмок фильмов, очерков, репортажей о России и её многонациональном населении.

24-часовой марафон охватит 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны. Ключевыми точками на карте большого телевизионного путешествия станут: Калининград, Тула, Краснодар, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск и Владивосток. Объединяющим центром Всероссийского телемарафона «Широка страна моя родная…» будет ГТРК «Самара». Из главной студии телерадиокомпании ведущие вместе с многомиллионной аудиторией зрителей ВГТРК пройдут дорогами русских первопроходцев – с запада на восток по всем часовым поясам, передавая «штурвал корабля» коллегам из регионов.

У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полёта человека в космос, и 18-ти часовой марафон в честь Великой Победы.

СТАРТ ТЕЛЕМАРАФОНА ДЛИНОЮ В СУТКИ – 12 июня ровно в полночь по московскому времени. В День России отправимся вместе в уникальное телевизионное путешествие, участником которого может стать каждый житель нашей великой страны.

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

– на российской мультимедийной онлайн-платформе SMOTRIM.RU.

В мобильных версиях, это официальные приложения для Android и iOS

– в эфире телеканала «Самара 24», на сайте www.tvsamara.ru, в группе «ВКонтакте» ГТРК «Самара», на Youtube-канале ГТРК «Самара»

– в эфире сетевых партнёров региональных ГТРК – участников марафона.