11% работающих женщин в Самаре столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие женщины, имеющие детей.

В Самаре 54% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 17% — во втором, 7% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам.



Женщины в возрасте до 39 лет чаще тех, кто старше, информируют работодателя о своем положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже делятся радостной новостью с начальством чаще те, кому за 40.



46% будущих матерей рассказали, что работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности, 32% — сообщили о нейтральной реакции, о негативе — 11% респондентов.



Коллеги по работе на информацию о предстоящем пополнении реагируют в большинстве случаев позитивно: 59% матерей сообщили, что сослуживцы были рады новости о беременности, каждая пятая, что отношение было нейтральным.



Время проведения: 25 октября — 6 ноября 2024 года