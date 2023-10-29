105 лет: сегодня отмечается день рождения комсомола

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Сегодня отмечается день рождения комсомола. В этом году ему исполняется 105 лет.



В этот день в 1918 году на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация переименовывалась в ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.



Комсомол стал массовой организацией, которая имела важное значение во всех сферах жизни. В каждом учебном заведении, учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была организация ВЛКСМ.



В комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. Они активно участвовали в масштабных стройках Волховской ГЭС, Магнитогорского металлургического комбината, железных дорог, Московского метрополитена и Горьковского автозавода. В 1930 году комсомол выступил инициатором создания двухгодичных вечерних школ для малограмотных.



После Великой Отечественной войны члены ВЛКСМ включились в активную работу по ее восстановлению: комсомольские стройки, строительство Байкало-Амурской магистрали, поднятие целины в Казахстане, Сибири, на Урале.



В настоящее время в России в честь дня рождения комсомола проходят шествия, организуются праздничные концерты, разнообразные выставки и тематические кинопоказы, творческие конкурсы и многое другое, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары