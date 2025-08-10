102 года исполнилось Анне Стицей - жительнице Самарской области, участнице Великой Отечественной войны 

145

С днем рождения ее поздравил Вячеслав Федорищев.

"Настоящая героиня, чья жизнь стала примером мужества и преданности Родине!

Участница штурма Берлина, Анна Васильевна прошла через тяжелейшие испытания войны. Ее боевые заслуги отмечены высокими наградами – орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова.

В ее воспоминаниях – вся правда о войне: грохот снарядов, тяжелые ранения, железная дисциплина и несгибаемая воля к победе:

«Если мы что-то и сделали на фронте, то в первую очередь благодаря дисциплине… До сих пор сохранились у меня остатки той дисциплины, всегда мне помогавшей», – говорит Анна Васильевна.

В победном 1945 году она сыграла свадьбу, вместе с супругом воспитала троих сыновей, дала им образование и путевку в жизнь. И сегодня ее стойкость, мудрость и любовь к жизни вдохновляют всех нас!

От всей души желаю Анне Васильевне здоровья и благополучия.

Низкий поклон Вам, Анна Васильевна, за Ваш подвиг, за стойкость и за мир, который Вы отстояли!" - написал губернатор в своем ТГ-канале.