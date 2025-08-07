1000 волонтёров Самарской области помогут в организации Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

110

В Молодёжном центре Самарской области состоялось совещание рабочей группы по организации работы волонтёров Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», оператором которого является Росконгресс. Чтобы присоединиться к команде волонтёров необходимо подать заявку на портале Добро.рф до 15 сентября.

Представителям вузов, общественных организаций и добровольческих объединений региона презентовали волонтёрскую программу форума, которая объединит 1000 добровольцев из Самарской области, а также других городов России и иностранных государств. Они будут помогать по двум направлениям: волонтёры организационного комитета и волонтёры города-организатора.

Принять участие в волонтёрской программе могут граждане РФ от 18 лет (от 16 лет для направления «Волонтёры города-организатора»), а также иностранные граждане, проживающие на территории России и обладающие опытом волонтёрской деятельности и соответствующими компетенциями. Ключевыми площадками проведения форума станут стадион «Солидарность Самара Арена», Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, а также другие спортивные и деловые объекты в Самаре и Тольятти.

Участникам встречи рассказали, как будет проводиться набор волонтёров: сначала кандидаты подают заявки на платформе Добро.рф, затем проходят собеседования с рекрутерами, где оценивают их мотивацию, опыт, знание иностранных языков и другие компетенции. Следующим шагом станет обучение, в которое войдут ориентационные тренинги, краеведение и функциональная подготовка.

«Форум станет визитной карточкой региона, и от слаженной работы волонтёров во многом зависит его успех. Волонтёры будут представлять не только Самарскую область, но и всю Россию на международной арене, поэтому мы уделяем особое внимание качеству подготовки – её будут проводить опытные специалисты, которые организовали работу уже не одного волонтёрского корпуса, в том числе и на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Важно, чтобы каждый доброволец чувствовал ответственность и понимал свою роль в этом масштабном событии. А мы со своей стороны создадим комфортные условия, чтобы волонтёры получили удовольствие от участия в столь крупном событии», — подчеркнул министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Курировать работу Центра привлечения и подготовки волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» будет Ресурсный центр поддержки добровольчества Самарской области, который уже не раз занимался волонтёрскими программами для событий регионального, федерального и международных уровней. Поэтому организаторы видят свою миссию не только в успешном проведении форума, но и в укреплении традиций добровольчества в Самарской области.

«Обучение волонтёров — это комплексный процесс, где теория сочетается с практикой. Мы готовим слаженную команду, способную профессионально решать различные задачи: от сопровождения гостей до организации работы на площадках. Особое внимание уделяем волонтёрам с опытом и языковой подготовкой, что особенно важно для международного формата форума», — подчеркнула Юлия Рябева, руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Заявочная кампания по набору волонтеров продлится до 15 сентября.

Фото - Медиацентр Центра привлечения и подготовки волонтеров XIII Международного спортивного форума «Россия -спортивная держава»