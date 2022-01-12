10% жителей Самарской области назвали обязательную вакцинацию ключевой трудностью при поиске работы в 2021 году

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей Самарской области и выяснила, с какими трудностями при поиске работы они столкнулись в 2021 году.

55% респондентов Самарской области, искавших работу в этом году, оказались недовольны тем, что компании редко приглашают их на собеседования (а 26% отметили, что получили отказ после собеседования). 37% не устраивает низкая зарплата, указанная в вакансиях, а 25% недовольны тем, когда предлагаемая зарплата не указана вообще.

29% жителей Самарской области при поиске работы в 2021 году были недовольны местоположением потенциального работодателя, а 16% говорят, что им не нравится, когда предлагают только работу в офисе или полный день. 26% обратили внимание на недостаток информации и плохие отзывы о компании, а 20% посетовали на то, что из текста вакансии непонятно, чего хочет работодатель.

6% оказались недовольны потенциальным руководителем, с которым познакомились во время собеседования. 10% жителей Самарской области сообщили, что от некоторых предложений о работе их отталкивает условие обязательной вакцинации.

27% считают, что вакансий по их специальности просто мало, 22% боятся отказа в приеме на работу из-за возраста. 25% признались, что их сложность в поиске работы связана с собственной неуверенностью – есть сомнения в наличии нужных навыков.

Только 2% говорят, что ни с какими сложностями при поиске работы они не сталкивались и в вакансиях их все устраивает.