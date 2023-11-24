10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»

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Мультимедийные исторические парки «Россия — Моя история» — единое историческое пространство страны. Это самый масштабный экспозиционный комплекс в России. В этом году у Проекта юбилей — 10 лет с основания.

Первая выставка была посвящена 400-летнему юбилею дома Романовых и состоялась в 2013 году в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж». За десять лет просветительской деятельности с 2013 года Фонд Гуманитарных Проектов открыл 26 исторических парков в крупнейших городах страны. Один из парков был открыт в 2017 г. в областном центре Самарской области.

28 ноября в 14:00 в Историческом парке «Россия – моя история» Самара состоится открытие фотовыставки, посвященной 10-летию проекта. Вы увидите фотографии ярких событий за время существования исторических парков.

Выставка продлится с 28 ноября по 10 декабря 2023 года.

Вход свободный. 6+

Фото предоставлено пресс-службой Исторического парка «Россия – моя история» Самара