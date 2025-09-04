10 дней до окончания регистрации: жителей Самарской области приглашают на конкурс «Это у нас семейное»

135

14 сентября 2025 года в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в конкурсе «Это у нас семейное» участвуют сотни тысяч человек со всей страны, среди них – более 5600 жителей Самарской области. Они готовы побороться за главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Чтобы побороться за звание самой дружной и активной семьи страны, конкурсантам нужно до 14 сентября создать семейный аккаунт и заполнить анкеты на всех членов команды.

Во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» могут принять участие граждане России и Абхазии. Среди зарегистрированных конкурсантов также есть россияне, проживающие в странах СНГ и дальнего зарубежья – Молдове, Германии, Индии.

От Самарской области на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже подали заявки 5640 человек, это 1730 семей.

61% участников конкурса составляют женщины. Медианный возраст участников – 36 лет. При этом медианный возраст родителей 39 лет, детей – 11 лет, бабушек и дедушек – 64 года, прабабушек и прадедушек – 81 год, других родственников – 32 года.

Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты все тематические задания. Среди них оказались очень востребованными задания на тему культуры: составление коллажей с атрибутами культурного кода разных поколений, кроссворда на тему «Культурный код» и чтение отрывка «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2026 года состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.