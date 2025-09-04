Я нашел ошибку
Главные новости:
Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В России предложили запретить работу коллекторов
В России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
10 дней до окончания регистрации: жителей Самарской области приглашают на конкурс «Это у нас семейное»

4 сентября 2025 12:59
135
10 дней до окончания регистрации: жителей Самарской области приглашают на конкурс «Это у нас семейное»

14 сентября 2025 года в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в конкурсе «Это у нас семейное» участвуют сотни тысяч человек со всей страны, среди них – более 5600 жителей Самарской области. Они готовы побороться за главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Чтобы побороться за звание самой дружной и активной семьи страны, конкурсантам нужно до 14 сентября создать семейный аккаунт и заполнить анкеты на всех членов команды.

Во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» могут принять участие граждане России и Абхазии. Среди зарегистрированных конкурсантов также есть россияне, проживающие в странах СНГ и дальнего зарубежья – Молдове, Германии, Индии.

От Самарской области на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже подали заявки 5640 человек, это 1730 семей.

61% участников конкурса составляют женщины. Медианный возраст участников – 36 лет. При этом медианный возраст родителей 39 лет, детей – 11 лет, бабушек и дедушек – 64 года, прабабушек и прадедушек – 81 год, других родственников – 32 года. 

Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты все тематические задания. Среди них оказались очень востребованными задания на тему культуры: составление коллажей с атрибутами культурного кода разных поколений, кроссворда на тему «Культурный код» и чтение отрывка «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2026 года состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
183
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
416
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
470
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
489
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
393
