10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».

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Конкурс проводится в рамках объявленного Президентом России Владимиров Владимировичем Путиным Года семьи и в целях сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей.

Главная задача конкурса - распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.

Подробные условия участия в конкурсе размещены здесь.