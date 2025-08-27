1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк

133

1 сентября в 14.00 самарцев приглашают на Экологический день знаний!

Гостям расскажут о том, как правильно вести себя, отдыхая на природе и какие виды животных и растений можно встретить в Самарской области.

Все желающие смогут принять участие в экологическом квесте, где нужно будет ответить на вопросы, отгадать загадки и ребусы, определить животных и растения по картинкам.

Завершится мероприятие традиционной акцией "Погладь меня", на которой можно пообщаться с прирученными питомцами Самарского зоопарка.

Фото группа зоопарка ВК