Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом
Школы из Самарской области попали в топ-300 по стране
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
63% самарцев против вейпов
В Госдуме рассказали, с кем нельзя будет делиться sim-картами с сентября
ЕГЭ 2026 года станет отражением школьной программы
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк

27 августа 2025 09:10
133
1 сентября в 14.00 самарцев приглашают на Экологический день знаний!
Гостям расскажут о том, как правильно вести себя, отдыхая на природе и какие виды животных и растений можно встретить в Самарской области.
Все желающие смогут принять участие в экологическом квесте, где нужно будет ответить на вопросы, отгадать загадки и ребусы, определить животных и растения по картинкам.
Завершится мероприятие традиционной акцией "Погладь меня", на которой можно пообщаться с прирученными питомцами Самарского зоопарка.

Фото группа зоопарка ВК

Теги: Мероприятия

