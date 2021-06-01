1 июня яркий фестиваль прошел в Самаре в Струковском саду

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1 июня в Самарской области отметили Международный день защиты детей. Яркий фестиваль прошел в Самаре в Струковском саду. В нем приняли участие ребята со всей губернии, в том числе дети из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Сегодня в регионе более 100 тысяч семей с детьми получают меры социальной поддержки. В них воспитывается порядка 200 тысяч детей.

В сказочный мир на несколько часов превратился Струковский сад. Для детей работало сразу несколько интерактивных площадок: «Космический звездопад», «Будь здоров», «Мы разные – это здорово», «На Самарской волне» и «Волшебная мастерская». На импровизированной «площади искусств» под открытом небом театр «Пластилиновый дождь» погрузил детвору в свой спектакль «Белые сны».

Кроме того, ребята приняли участие в различных мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, познавательно-развлекательных викторинах, интерактивах с аниматорами и ходулистами, учились крутить из воздушных шаров фигуры, рисовали песком, здесь же работала «фотобутафория». На спортплощадке все желающие смогли попробовать выполнить нормативы испытаний комплекса ГТО. Специальная площадка работала и для детей с ограниченными возможностями здоровья, а их родители смогли получить консультации по вопросам оказания реабилитационной помощи, обучения навыкам самообслуживания, а также отдельные консультации социального педагога, учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога.

Последние годы большое внимание в реализации государственной политики уделяется именно поддержке семей с детьми. Поддержка тех, кто нуждается в помощи – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Сегодня в регионе для семей с детьми действует порядка 30 мер социальной поддержки. Выплаты и пособия получают более 100 тыс. семей. В них воспитываются более 200 тыс. детей.

«Актуальным вопросом современного развития общества является повышение рождаемости, улучшение благосостояния семей с детьми и укрепление семейных ценностей. Эти вопросы являются приоритетными для нас, и по инициативе Владимира Путина реализуются ряд национальных проектов, которые непосредственно касаются темы материнства и детей. Среди них нацпроекты «Демография», «Образование», «Здравоохранение», реализуется программа «Десятилетие детства», вводится ряд новых выплат на детей», - рассказывает и.о. руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Татьяна Писарева.

В рамках реализации региональной составляющей нацпроекта «Демография» «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021 году материальную поддержку получили почти 45 тыс. семей. Кроме того, малообеспеченные семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума (в этом году в Самарской области это составляет 10 979 рублей) предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. С этого года размер выплаты стал дифференцированным - от 5 500 рублей до 11 000 рублей. За год эти выплаты в регионе получили около 100 тыс. семей.

Также по инициативе Дмитрия Азарова с прошлого года семьи, в которых рождаются первенцы, получают подарок новорожденному – «Наше сокровище». Комплект детских принадлежностей стоимостью 10 тысяч рублей – хорошее подспорье для семейного бюджета, позволяет экономить на предметах первых месяцев жизни и развития ребенка. Такие подарки уже получили более 10 тысяч семей.

Еще одна значимая мера поддержки малоимущих семей - оказание социальной помощи на основании социального контракта, который стал эффективным инструментом по выводу семьи из трудной жизненной ситуации. Так, 38-летняя жительница Самары Светлана Парамонова оформила в этом году соцконтракт на открытие собственного дела - по пошиву портативных штор блэкаут. Идея возникла после полученных рекомендаций от специалистов по детскому сну – с этой проблемой Светлана столкнулась, когда у нее родился второй ребенок. Реализовать задумку смогла с помощью социального контракта. На поступившие деньги - 250 000 рублей - приобрела швейную машинку, парогенератор, специальную ткань, фурнитуру. Параллельно занимается оформлением аккаунта в Инстаграм. Затем планирует расширить производство. «Моя самая главная цель через год оформить социальное предпринимательство и трудоустраивать незащищенные слои населения. Именно пенсионерам в первую очередь хочу помочь, малообеспеченным семьям тоже» - делится планами женщина.

В Самарской области уже более 15 тысяч жителей смогли решить проблемы с помощью социального контракта.

В первый день лета по доброй сложившейся традиции отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, какая это прекрасная пора «детство».

Правительство Самарской области ежегодно проводит большое мероприятие, посвящённые этому празднику. Его история уходит в далекий 1949 год, когда о нем впервые заговорили. С инициативой утвердить праздник в ноябре выступила Международная демократическая федерация женщин, а ООН предложение приняла. С 1950 года во всем мире стал отмечаться День защиты детей.

Яркий фестиваль, организованный в Струковском саду, сегодня перенес мальчишек и девчонок в настоящий мир полный чудес, где для них устроили калейдоскоп интерактивных площадок: «Космический звездопад», «Будь здоров», «Мы разные – это здорово», «На Самарской волне» и «Волшебная мастерская». А на импровизированной «площади искусств» под открытом небом развернулся показ спектакля «Белые сны» театра «Пластилиновый дождь». Веселый шум и радостный смех - главные атрибуты этого праздника.

В игровой форме ребята принимали участие в различных мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, познавательно-развлекательных викторинах, игровых интерактивах с аниматорами и ходулистами, учились крутить из воздушных шаров фигуры, рисовали песком, аквагрим, работала «фотобутафория». А на спортплощадке все желающих была возможность попробовать выполнить нормативы испытаний комплекса ГТО и другие спортивные состязания. Специальная площадка была и для детей с ограниченными возможностями здоровья, а их родители могли получить консультации по вопросам оказания комплексной реабилитационной помощи, обучения навыкам самообслуживания, а также отдельные консультации социального педагога, учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога.

Последние годы большое внимание в реализации государственной политики уделяется именно поддержке семей с детьми, многодетности и материнства. Поддержка тех, кто нуждается в помощи – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В настоящее время на территории региона семьям с детьми производится 31 мера социальной поддержки. Численность получателей этих выплат и пособий составляет более 100 тыс. семей, в которых воспитываются более 200 тыс. детей.

В своем Послании глава региона отметил, что за последние годы в губернии существенно расширили и объемы, и круг получателей социальной поддержки. В 2021 году на эти цели финансирование увеличилось до 21 млрд с лишним рублей (2017 год - 6 млрд. рублей).

- Актуальным вопросом современного развития общества является повышение рождаемости, улучшение благосостояния семей с детьми и укрепление семейных ценностей. Эти вопросы являются приоритетными для нас, и по инициативе Владимира Владимировича Путина реализуются ряд национальных проектов, которые непосредственно касаются темы материнства и детей. Среди них нацпроекты Демография, Образование, Здравоохранение, реализуется программа «Десятилетие детства», вводится ряд новых выплаты на детей, - рассказывает и.о. руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики самарской области Татьяна Писарева.

Праздник получился добрым, веселым и запоминающимся. Впереди у ребят летние каникулы и данное мероприятие можно считать их ярким началом.

С 2019 года министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с министерством здравоохранения Самарской области ведется работа по реализации региональной составляющей национального проекта «Демография» - «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В рамках данной составляющей в 2020 году материальная поддержка в соответствии с федеральным законодательством предоставлена более 43,3 тыс. семей. Мерами социальной поддержки в соответствии с региональным законодательством воспользовалось более 19,8 тыс. семей.

Также в течение 2020 года медицинскими организациями в рамках базовой программы ОМС проведены 669 процедур ЭКО (при плане 1 780). Благодаря данному мероприятию в течение 2021 года на свет появилось 214 детей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей на территории региона ведется работа по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно малообеспеченным семьям, у которых среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области (в 2021 году – 10 979 рублей).

Данная выплата в 2020 году предоставлялась в размере 5 357 рублей; с 2021 года установлены дифференцированные размеры от 5 500 рублей до 11 000 рублей.

Всего с начала реализации (с 2020 года) по настоящее время выплата предоставлена 95 056 семьям на 112 668 детей, сумма выплаченных денежных средств составила более 8,4 млрд. рублей.

Своевременной поддержкой молодым семьям, где с 01.01.2020 году родился первый ребенок, стала акция «Подарок новорожденному», инициированная Губернатором Самарской области Д.И.Азаровым. Комплект детских принадлежностей стоимостью 10 тысяч рублей является ощутимым подспорьем семейного бюджета семьи, позволяющий экономить на предметах первых месяцев жизни и развития ребенка. С начала проведения акции выдано 13 302 подарка (из них в 2020 году – 9 750 подарков).

Еще одной значимой мерой поддержки малоимущих семей является оказание социальной помощи на основании социального контракта. Соцконтракт решает сразу несколько проблем, связанных и с бедностью, и с занятостью, и с выводом людей из трудной жизненной ситуации. В Самарской области заключено более 15 тысяч социальных контрактов, из 1393 контракта на сумму 43,3 млн.рублей - в прошлом году.

В этом году благодаря консолидации с федеральным бюджетом финансирование увеличилось почти в 20 раз, до одного с лишним миллиарда рублей, что позволит помочь большему количеству жителей губернии.

С этого года значительно расширился перечень мероприятий, на которые можно использовать социальный контракт. Теперь появилась возможность использования средств соцконтракта на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, прохождение профессиональной подготовки или переподготовки, ведение личного подсобного хозяйства. А также соцконтракт помогает гражданам преодолеть трудную жизненную ситуацию.

В поддержку многодетности установлены дополнительные меры социальной поддержки семьям, где трое и более детей, которые предоставляются независимо от уровня среднедушевого дохода семьи:

- единовременная денежная выплата (семейный капитал) при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в размере 100 000 руб;

- ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд учащихся из многодетных семей общеобразовательных школ в размере 100 руб;

- ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года:

а) семьям, воспитывающим четырех и более детей в размере 1 000 руб;

б) одинокой матери, воспитывающей трех и более несовершеннолетних детей в размере 1 000 руб;

- ежемесячная денежная компенсация оплаты коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги.

Также семьям с тремя и более детьми предоставляется ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в размере 11 565 руб (данная мера предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже 29 790 руб).

Многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, предоставляется ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания обучения, но не более чем до 18 лет), в размере от 300 руб до 660 руб, в зависимости от категории.

Независимо от дохода семьи предоставляется единовременное пособие в связи с рождением одновременно двух или трех детей: двух детей в размере 50 тыс рублей, трех и более – 350 тыс рублей.

Родителям, осуществляющим уход за ребенком инвалидом кроме федеральной меры (ежемесячная выплата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.02.2013 года № 175 − 10 000 руб), может быть предоставлена региональная мера – ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом в размере 1 000 руб (при условии, что доход семьи ниже ВПМ).

Кроме того, в Самарской области с 1995 года активно развивается институт приемной семьи. Уже много лет в регионе сохраняется стабильное, на уровне 3300-3500 человек, число детей, находящихся на воспитании в приемных семьях. По состоянию на 01.01.2021 в приемных семьях воспитывается 3304 детей. Следует отметить, что в замещающих семьях граждан в нашем регионе по итогам 2020 года проживает 91,6% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С 2017 года в приемной или патронатной семье в качестве дополнительной меры социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками образовательной организации после получения ими основного общего или полного общего образования, была введена дополнительная единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей.

С 1 января 2021 года произведена индексация ежемесячной денежной выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и индексация вознаграждения, причитающегося приемному родителю, патронатному воспитателю. Размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в том числе находящихся в приёмных семьях и устроенных на патронатное воспитание, а также переданных под предварительную опеку (попечительство) составил 8 334 рублей на каждого ребенка. Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, патронатному воспитателю за воспитание 1 ребенка составил 4 091 рубля.

Кроме того, в Самарской области установлен повышенный размер вознаграждения приемным родителям, взявшим на воспитание детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом или физическом развитии с применением повышающих коэффициентов:

1,5 – при воспитании приемного ребенка, имеющего недостатки в психическом и (или) физическом развитии (по состоянию на 01.04.2021 вознаграждение в размере 6136,5 рублей выплачено 125 приемным родителям);

2,0 – при воспитании ребенка-инвалида (по состоянию на 01.04.2021 вознаграждение в размере 8182 рублей выплачено 316 приемным родителям).

На содержание в приемных семьях детей с отдельными хроническими заболеваниями устанавливается дополнительная ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей на ребенка на период восстановительного лечения (более 200 человек).

Дополнительным стимулом для усыновителей является введение с 2013 года единовременного пособия выплачиваемого из федерального бюджета лицам, усыновившим детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей старше 7 лет. В настоящее время его размер составляет 144 306,88 рублей. По состоянию на 01.04.2021 данную выплату получили 3 человека (в 2020 году – 21 человек, в 2019 году 43 человека, в 2018 году – 43 человека).

Также в Самарской области из областного бюджета выплачивается единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, в размере 10 000 рублей.