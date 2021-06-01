В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО

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Сегодня, 1 июня, отмечается День защиты детей. Ряд самарских площадок подготовили развлечения для ребят разных возрастов.

Тематический фестиваль развернулся в Струковском саду. От аквагрима до космоса: многочисленных гостей ждали игры, мастер-классы и викторины, концерт и спектакль «Белые сны», который показали актеры-ходулисты театра «Пластилиновый дождь».

Работала спортивная площадка «Будь здоров!», где любой желающий мог попробовать свои силы и сдать нормативы ГТО. Ребят ждали спортивные состязания и веселые игры.

Гости могли сфотографироваться с персонажами мультфильмов и сказок, а при необходимости получить консультации дефектолога, логопеда, педагога-психолога.

Фото: Дильдина Светлана