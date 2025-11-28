1 декабря в селе Исаклы состоится концертно-лекционная программа "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"

1 декабря мероприятием "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ" в Исаклинском районе Самарской области открывается серия концертно-лекционных выступлений в рамках программы по патриотическому воспитанию и просвещению молодежи, посвященной участникам СВО и ветеранам Великой Отечественной войны!



Выбор Исаклинского района в качестве стартовой площадки глубоко символичен - именно на этой земле много лет подряд проходил Международный слёт ветеранов боевых действий и Фестиваль военно-патриотической песни "ПАМЯТЬ"! И в каком-то смысле это возвращение к истокам!



А ещё 1 декабря — День воинской славы России - День Победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецким флотом у мыса Синоп (1853 год). Это было последнее крупное сражение парусных флотов. Русские моряки, наголову разгромив неприятеля, в очередной раз подтвердили, что суворовский принцип "воюют не числом, а уменьем" применим и в морском деле!



Итак, 1 декабря в 16:00 с. Исаклы, Исаклинский межпоселенческий центр культуры, ул. Куйбышевская, 63а - концертно-лекционная программа "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"!



Мероприятие состоится под эгидой Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Российского общества «Знание», Фонда Защитники Отечества | Самарская область и при поддержке Министерства культуры Самарской области.



Возрастное ограничение 12+.

Фото: минкульт СО