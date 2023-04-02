1 апреля в Самарском зоопарке отметили Международный день птиц.

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Посетителям рассказали о птицах Самарской области и о том, как правильно сделать скворечник нашим пернатым друзьям, чтобы они в него заселись и обзавелись потомством. Для ребят провели веселые конкурсы и викторины.



В рамках праздника подвели итоги конкурса на «Лучший скворечник – 2023»

Гран-при конкурса выиграл Сафиуллин Дамир школа "Яктылык"



В номинации «Самый уютный» победили : Миллер Корнилий детский сад 244, Константиновы Есения и Никита, Чугунов Даниил детский сад № 108



«Самый креативный» скворечник сделали Титов Марк детский сад № 291, Чернова Дарина детский сад 455, Глухов Матвей школа № 162 и Струкова Мария. «Приз зрительских симпатий» получили сразу два скворечника : Шакиров Александр, Мешков Дмитрий -детский сад № 108.

Фото: ВК зоопарк