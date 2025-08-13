Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.
Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»

13 августа 2025 12:52
129
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»

Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России открывает приём заявок на Всероссийский конкурс «Самая читающая школа России» и Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Подача заявок осуществляется на сайтах проектов до 5 октября 2025 года.

Конкурсы организованы по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Более того, это мера поддержки культурной среды и читательского интереса, важных для современных россиян. Согласно летнему социологическому исследованию* Общества «Знание» совместно с ВЦИОМ, 78% опрошенных считают библиотеки необходимым инструментом, который не заменит информация в Интернете.

Значимость библиотек подтверждают и сами школьники: среди них мнение о незаменимости библиотек онлайн-форматами просвещения поддерживают 60% опрошенных. Они также согласны с тем, что нужно повышать интерес к чтению среди ровесников.

Принять участие в конкурсах могут действующие школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации, осуществляющие деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования. Конкурсантам со всей страны предстоит продемонстрировать передовые достижения в сфере школьных библиотек: здесь соединятся практики масштабом от небольших сельских школ до образовательных учреждений из городов-миллионников.

«Я считаю, что школьная библиотека – важный элемент образовательной среды. Здесь у ребят формируется культура чтения, развивается навык самостоятельной работы с информацией. И, пожалуй, именно в библиотеке учащиеся открывают для себя мир литературы вне рамок учебной программы – она становится местом, где чтение воспринимается не как задание, а как путь к расширению кругозора. Но весь этот процесс невозможен без педагогов-библиотекарей, которые каждый день рядом с детьми. Они не только помогают с выбором книги, но становятся проводниками в мир смыслов, ценностей, открытий. Создавая эти конкурсы, мы ставим перед собой задачу поддержать их, дать возможность заявить о себе, поделиться опытом и, конечно, почувствовать, что их труд значим для всей страны»,  —  сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участники конкурса «Самая читающая школа России» проведут очные мероприятия по предложенным материалам и защитят авторские практики перед экспертным советом. Сотрудникам школ, борющимся за звание «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», предстоит провести внеурочные мероприятия и проявить профессионализм в решении смоделированных ситуаций.

Финалисты конкурсов встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме библиотекарей. Поддержка передовых просветительских практик и лидеров профессионального мастерства позволит сделать школьные библиотеки России центрами притяжения учащихся, местами, где соединяется функция воспитания, просвещения и досуга.

Приём заявок осуществляется на сайтах:

  • Всероссийский конкурс «Самая читающая школа России»: https://znanierussia.ru/readingschool

  • Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России»: https://znanierussia.ru/bibliotekar

Также в преддверии старта конкурсов на онлайн-платформе Знание.Академия открылся бесплатный курс «Современная школьная библиотека: новые вызовы и возможности», реализованный Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России.  Участники курса получат сертификаты и ценные знания для преобразования школьных библиотек в культурно-просветительские центры.

*19-23 июля 2025 года Российское общество «Знание» и ВЦИОМ провели социологическое исследование среди россиян о чтении и библиотеках. В опросе приняли участие 4000 россиян в возрасте от 14 лет, проживающих в более чем 80 регионах страны.
 

