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«Жигулевская долина» приглашает на подготовку к Тотальному диктанту

16 марта 2022 13:44
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«Жигулевская долина» приглашает на подготовку к Тотальному диктанту

9 апреля на площадке технопарка "Жигулевская долина" вновь состоится ежегодная образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант».

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Для того, чтобы подготовиться к этому событию, 17 марта стартуют бесплатные подготовительные курсы. Приглашаем всех жителей и гостей города Тольятти! Возраст не имеет значения! Начать посещать курсы можно с любого дня занятий!

Занятия будут проходить каждый четверг на базе Тольяттинского государственного университета, по адресу ул. Белорусская, 16В, аудитория 616, начало в 18.00.

При себе необходимо иметь удостоверение личности (пропускная система), блокнот, ручку и медицинскую маску.

Форма занятий образовательных курсов традиционна для «Тотального диктанта»: написание мини-диктантов, разбор и анализ встречающихся грамматических и лексических трудностей. В программу включены правила орфографии и пунктуации, характерные для «Тотального диктанта», поэтому у слушателей курсов будет больше шансов получить положительную оценку на диктанте.

Организаторами акции в г.о. Тольятти выступает муниципальное бюджетное учреждение многофункциональный молодежный центр «Шанс», соорганизатором является федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет».

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