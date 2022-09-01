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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За последние полгода 42% работающих жителей Самары получили дополнительное образование

1 сентября 2022 12:33
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за последние полгода 42% работающих жителей Самары получили дополнительное образование

 За последние полгода 42% работающих жителей Самары получили дополнительное образование, чтобы повысить квалификацию и приобрести новые компетенции. Ещё 37% планируют пройти обучение этой осенью. Таковы результаты исследования, которое платформа Авито Работа провела в преддверии нового учебного года. Самыми востребованными направлениями для дополнительного обучения в Самаре стали экономика и финансы (23%), а также IT и программирование (22%).

Основная мотивация — повышение квалификации и интерес к изучению нового

Весной этого года в ходе совместного исследования платформы Авито Работа и агентства Aquarelle Research почти половина (49%) россиян ответили, что готовы переобучиться на новую специальность, чтобы избежать профессионального выгорания и увеличить заработок. Лучшим направлением для изучения россияне назвали IT-сферу. Результаты нового исследования Авито Работы подтверждают реализацию задуманных планов: за последние шесть месяцев дополнительное образование получила половина (52%) опрошенных. Ещё 42% россиян хотят заняться дополнительным обучением уже этой осенью. В Самаре уже получили или планируют получить дополнительное образование 42% и 37% респондентов.

По итогам нового опроса Авито Работы, 57% респондентов в Самаре отметили, что им комфортно совмещать дополнительное образование с повседневными делами и работой. Так, 42% опрошенных сказали, что учатся регулярно.

В качестве главной причины получения дополнительного образования большинство респондентов в Самаре назвали желание повысить квалификацию — 49%. Ещё 30% отметили интерес к изучению нового, а 19% — возможность увеличить заработок. Для 22% респондентов стимулом к прохождению дополнительного обучения послужило желание карьерного роста, 16% решили получить дополнительное образование, потому что их заинтересовала конкретная программа или курс.

«Концепция непрерывного обучения на протяжении всей жизни — один из главных трендов рынка труда в последние несколько лет. Сегодня необходимо быть гибким и уметь адаптироваться к изменениям. Соискатели особенно заинтересованы в возможностях получить дополнительное образование и расширить круг компетенций, ведь от этого часто напрямую зависят их профессиональное развитие и карьерный рост. В свою очередь, многие работодатели активно совершенствуют корпоративные программы обучения, а также оплачивают дополнительное образование своим сотрудникам. По данным опроса, 30% россиян проходят дополнительное обучение полностью или частично за счёт компании. Найти вакансии с перспективой повышения уровня квалификации помогает Авито Работа. Недавно платформа перешагнула знаковую отметку в 1 млн открытых вакансий для соискателей с разным опытом и стажем», — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Самые популярные форматы — онлайн-курсы и самообучение

Почти треть (32%) жителей Самары получают дополнительное образование на специализированных онлайн-платформах, 26% — занимаясь самостоятельно. Ещё 21% опрошенных в Самаре проходит обучение в институтах повышения квалификации. Университеты и институты для получения дополнительного образования выбирают 15% респондентов, коммерческие школы и специализированные центры — 14%.

Топ востребованных направлений

Среди опрошенных Авито Работой жителей Самары 25% за последние полгода получили дополнительное образование по своей текущей специальности, 17% — по новому для себя направлению. Чаще всего для дополнительного обучения люди выбирали экономику и финансы — 23%, IT и программирование — 22%. В число самых востребованных направлений также вошли красота и здоровье — 12%, маркетинг и PR — 11%, строительство и инженерное дело — 11%, психология, социология и педагогика — 10%, менеджмент и продажи — 9%, дизайн и копирайтинг — 9%. При этом 73% респондентов в Самаре ответили, что готовы дополнительно освоить специальность за пределами текущей сферы основной деятельности.

Опрос проведен в августе 2022 года, в исследовании приняли участие 10 000 респондентов со  всей страны.

Теги: Опрос

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