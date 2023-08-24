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За период 2023-2024 года в Самарской области планируется построить девять новых школ

24 августа 2023 09:28
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за период 2023-2024 года в Самарской области планируется построить девять новых школ

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам строительства новых школ. Напомним, в своем Послании Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что за период 2023-2024 года в Самарской области планируется построить девять новых школ. Ввод этих объектов даст региону дополнительно порядка 10 000 новых учебных мест. 

Шесть образовательных учреждений строятся в рамках концессионных соглашений с ООО «ПроШкола» (ВЭБ.РФ), два – с привлечением средств регионального и федерального бюджетов,  и одна – в селе Тимофеевка Ставропольского района – за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Темпы реализации проектов стали ключевой темой совещания, в котором приняли участие заместитель председателя Правительства региона Александр Фетисов, руководство региональных министерства строительства, министерства экономического развития и инвестиций, министерства образования и науки, министерства транспорта, министерства имущества, министерства энергетики и ЖКХ, главы  Самары, Тольятти, Сызрани, представители экспертных организаций, проектных учреждений, ресурсоснабжающих, подрядных организаций, ООО «ПроШкола».

«На прошлой неделе мы ввели в эксплуатацию школу в Тольятти на 1600 мест, на будущей неделе планируется сдать школу в Лопатино на 1500 мест, которая примет учеников из «Южного города». К 26 августа ожидаем 100%-ную готовность школы в селе Тимофеевка Ставропольского района», - отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства сделал особый акцент на темпах строительства школы в ЖК «Волгарь» на 1100 мест, которую начали возводить этой весной и также планируют сдать в эксплуатацию до конца года. В настоящее время готовность объекта составляет 55%. Руководитель дирекции по Самарской области ФАУ «Роскапстрой» Алексей Литвинов отметил, что работы на площадке идут в быстром темпе, подрядная организация предпринимает усилия, чтобы ввести объект в срок. Решены все вопросы с технологическими присоединениями к сетям жизнеобеспечения. Виктор Кудряшов поручил региональному минстрою тщательно контролировать процесс строительства, особое внимание уделять исполнению графика работ.

Школу на улице 40 лет Победы в 14А микрорайоне Тольятти планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Она возводится в рамках государственно-частного партнерства. Это масштабный объект: проектом предусмотрено создание 1200 учебных мест. Участники совещания обсудили вопросы прохождения государственной экспертизы проекта, строительства подъездной дороги.

«Коллеги, в соответствии с контрактом планируется ввести объект в ноябре 2024 года. Но необходимо приложить усилия, чтобы сдать школу в августе будущего года, чтобы уже 1 сентября туда могли пойти ученики», - поставил задачу Виктор Кудряшов.

Кроме того, на совещании проанализировали ход строительства школы на 675 учебных мест на улице 70 лет Октября в Тольятти. Здесь требуется оперативно внести изменения в проект в соответствии с замечаниями госэкспертизы, подготовить пакет документов для технологического присоединения объекта к системам жизнеобеспечения.

«Здесь перед нами такая же задача – ввести объект в эксплуатацию до 1 сентября будущего года», - обратился к участникам встречи Виктор Кудряшов.

Приоритетным остается проект строительства концессионной школы на площадке бывшего завода имени Масленникова в районе улиц лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой.  Земельный участок передан в собственность Самарской области. Заключено концессионное соглашение с партнером проекта – ООО «ПроШкола».  Ресурсоснабжающими организациями выполнены работы по выносу сетей энергоснабжения и водоснабжения. Следующим шагом станет вынос сетей водоотведения и очистка от строительного мусора.

В сжатые сроки планируется реализовать еще один концессионный проект – строительство школы в жилом микрорайоне «Крутые ключи» Красноглинского района Самары. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение будет готово принять 425 учеников.

Реализуется проект по строительству новой школы на 1500 мест в Сызрани, на улице Карла Маркса. Срок ввода образовательного учреждения в эксплуатацию – декабрь 2024 года. В настоящее время продолжаются работы по устройству котлована.

«Давайте настроим подрядную организацию, чтобы осенью строители уже приступали к строительству первого этажа», - обратился к главе Сызрани Анатолию Лукиенко Виктор Кудряшов.

«По всем объектам у нас есть динамика, на строительстве работают сильные подрядчики, уверен, что мы справимся с решением поставленных перед нами задач, и еще раз обращаю ваше внимание на то, что административные вопросы, вопросы связанные с авансированием или заключением договоров, необходимо решать оперативно и своевременно, не дожидаясь наших встреч и совещаний», - отметил в заключение Виктор Кудряшов.

 

 

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