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Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре

6 мая 2022 13:18
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Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре.

Самое яркое событие этой весны состоится в городе, в котором зародилось студенческое движение. 

В 2022 году грандиозное шоу Церемония открытия Всероссийского фестиваля состоится 18 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена», который вмещает 44 000 зрителей. Прямая трансляция Церемонии пройдет на одном из ведущих телеканалов, в социальных сетях и под открытым небом на Фестивальном городке, расположенном на площади Куйбышева и второй очереди Набережной Самары.

«До старта всероссийского фестиваля осталось несколько недель, и мы уже готовы к приёму гостей. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы провести студвесну на самом высоком уровне и оправдать оказанное нам доверие, чтобы в соответствии с девизом фестиваля – «Студвесна – в самое сердце» это событие на многие-многие годы осталось в памяти каждого участника фестиваля. А то, что тепла, гостеприимства и доброты самарского сердца хватит на всех, мы не сомневаемся», – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Самаре зрителей и участников Фестиваля ждёт совершенно особенная творческая программа. Они станут не просто наблюдателями, а полноправными участниками шоу. 

«Мы хотим, чтобы фестиваль вышел на улицы города, чтобы люди могли увидеть замечательный искрометный талант наших студентов. Это самые креативные ребята. За ними — будущее страны», — акцентировал Губернатор Самарской области.

Студенческая весна объединит гостей мероприятия и участников в единое целое, разделяя одно на всех сердце и дыхание весны. Основная мысль шоу – творчество в современном мире, которое является фундаментом для будущих достижений молодёжи. Церемония открытия наглядно покажет, что творческие студенты самым активным образом включены в жизнь общества. Над красочным масштабным шоу, под названием «Восход», работает большая режиссёрско-постановочная группа. 

Грандиозное шоу открытия Российской студенческой весны будет создано под руководством известной российской компании «Sechenov.com», которая за 14 лет организовала более 76 шоу международного и федерального уровней. Церемония открытия Российской студенческой весны в Самаре будет поистине незабываемой – уникальные декорации для шоу были созданы специально для мероприятия, их функционал рассчитан на 360 градусов, а значит, действие на сцене смогут увидеть все зрители на стадионе. Музыкальным сопровождением театрализованных эпизодов церемонии станут известные современные композиции, каждая из которых раскроет и подчеркнёт величественность и масштабность шоу.

Режиссёр-постановщик церемонии открытия – Алексей Сеченов, двукратный лауреат премии ТЭФИ, почетный член Российской Академии Художеств, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Я надеюсь, что Церемония открытия станет своего рода мотиватором для студентов: в будущем, в их текущей профессии, в науке, которой они служат. Сценарий писался таким образом, чтобы Церемония открытия была вдохновителем жизненной энергии, правильности выбора, духовного подъёма», – поделился секретами предстоящего представления Алексей.

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