Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Яндекс Образование проведёт олимпиаду по информатике для школьников

22 октября 2025 11:55
134
Яндекс Образование проведёт олимпиаду по информатике для школьников

Кубок Яндекс Образования — это трёхэтапное соревнование для школьников 5–11-х классов, которое знакомит с основами прикладной работы в ИТ. Задания подходят для учащихся любого уровня подготовки и развивают нестандартное алгоритмическое мышление. Олимпиада рекомендована Минпросвещения, выступает официальным партнёром конкурсов портфолио «Талант НТО» и Яндекс Лицея. Победители могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз на ИТ-направление.

Первый этап проходит в онлайне на платформе Яндекс Учебника и предназначен для школьников 5–11-х классов. Задания по логике и программированию представлены в виде сюжетной игры, участникам предстоит помогать героям победить в соревновании нейросетей. Сложность задач подобрана с учётом программы каждого класса. Чтобы как можно больше школьников могли попробовать свои силы, для первого этапа олимпиады в Яндекс Учебнике разработали подготовительный онлайн-урок. С его помощью ребята смогут заранее познакомиться с форматом заданий и потренироваться перед стартом. Все участники первого этапа получат сертификаты, призёры и победители 5–7-х классов — подарки от Яндекса, а победители среди 8–11-х классов проходят во второй тур.

Второй этап Кубка Яндекс Образования проводится в онлайне на платформе Яндекс Лицея. Для всех участников разработаны единые задания олимпиадного уровня сложности, которые проверяют навык программирования и умение анализировать данные. Задачи приближены к реальным примерам из индустрии и формируют представление о работе в ИТ-сфере. Например, участникам нужно будет спроектировать алгоритм обработки пользовательских данных, сверстать простую веб-страницу, написать небольшой сервер или придумать способ автоматической разметки датасета.

Третий тур олимпиады пройдёт в московском офисе Яндекса, в нём примут участие до 100 школьников. Сначала ребят ждёт индивидуальный этап с заданиями по программированию и информатике, затем лекция по робототехнике, а после — командный хакатон по программированию роботов. Призёры и победители личного зачёта финального тура олимпиады могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Все участники олимпиады получат сертификаты, а призёры и победители всех туров — призы от Яндекса.

Победители и призёры в индивидуальном зачёте третьего тура Кубка Яндекс Образования также автоматически пройдут в финал профиля по промышленному программированию олимпиады «Высшая проба» в следующем учебном году. Победа в этом конкурсе даёт 100 баллов за ЕГЭ по информатике или право на зачисление без вступительных испытаний в ряд университетов*.

Первый тур Кубка Яндекс Образования пройдёт с 17 ноября по 21 декабря 2025 года. Второй тур — в течение двух дней, 14 и 18 февраля 2026 года. Очный финал в Москве состоится 20–22 марта 2026 года.

Задания для подготовки к олимпиаде уже доступны на платформе Яндекс Учебника в личном кабинете учителя в разделе «Дополнительные материалы».

