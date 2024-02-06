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Выставка «Просвещение. Большие перемены» Международной выставки-форума «Россия» откроется в самарском Историческом парке

6 февраля 2024 13:11
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Выставка «Просвещение. Большие перемены» Международной выставки-форума «Россия» откроется в самарском Историческом парке

8 февраля в 12:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре состоится торжественное открытие выставки «Просвещение. Большие перемены».

Иммерсивная экспозиция «Просвещение: большие перемены», ставшая самой популярной выставкой зимы об истории российского просвещения, пройдет по всей стране. На сегодняшний день ее посетили более полумиллиона зрителей интерактивной экспозиции павильона «Просвещение», созданного Фондом Гуманитарных Проектов по заданию Министерства Просвещения РФ. Центрами ее всероссийского экспонирования станут исторические парки в 25 регионах России по поручению министра просвещения С.С. Кравцова, включая Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре. 

Мультимедийная выставка представляет собой путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования в сопровождении главных героев – девочки Маши из настоящего и мальчика Вовы из будущего.  Экспозиция иллюстрирует эволюцию системы образования в нашей стране от периода Советского Союза до современной России. Посетители увидят, чем отличаются подходы к региональному образованию в каждом из субъектов и ознакомятся с тем, как менялись школы и детские сады и какие возможности открываются сегодня перед детьми и молодежью.

Экспозиция разделена на 19 тематических зон. Сначала посетители знакомятся с историей отечественной системы образования начиная с советских времен, затем пройти залы «Трудные 90-е» и «Вызовы XXI века» — и знакомятся с деятельностью «Министерства будущего», где могут подробно понять, над какими задачами работает Минпросвещения РФ сегодня и каких результатов планирует достичь к 2030 году. Примечательно, на выставке собран опыт более 40 подведомственных организаций министерства.

Экспозиция содержит зоны «Детский сад» и «Школа» с тематическими «кабинетами» и развивающим пространством для ребят разных возрастов. В залах «Урок географии», «Урок истории», «Урок родного языка» транслируются образовательные материалы, в предметных зонах размещены новые учебники истории, карта уникальных школ России.

Выставка с самого открытия привлекла пристальное внимание культурной и образовательной общественности страны. В числе почетных гостей ее посетили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов, эксперты педагогических ВУЗов и победители всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Директор года».

Выставка в Самаре продлится с 8 февраля по 17 марта 2024 г.

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