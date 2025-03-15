Выпускники школ смогут подавать документы в колледжи онлайн

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Выпускники школ смогут подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, онлайн, следует из постановления на сайте правительства РФ.

Выпускникам поможет сервис "Поступление в вуз онлайн". Информация о ходе поступления будет доступна в личном кабинете абитуриента на "Госуслугах" – выпускники будут отслеживать свои результаты онлайн. Это особенно удобно с учетом того, что многие подают документы сразу на несколько направлений в несколько колледжей или техникумов.

Пользоваться инструментом смогут также те, кто планирует целевое обучение, – платформа будет взаимодействовать с "Работой России", где заказчики публикуют свои предложения о заключении договоров о целевом обучении, пишет Смотрим.