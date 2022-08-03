Выпускники 2022 года пройдут ЕГЭ в дополнительный период

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В Самарской области с 5 по 20 сентября состоится дополнительный период государственной итоговой аттестации. Участниками сентябрьского периода станут 200 человек. Это выпускники, пропустившие ГИА в основной период по уважительной причине, например из-за болезни, или получившие неудовлетворительный результат.

5 сентября 185 участников ГИА напишут экзамен по математике базового уровня, 8 сентября – 37 человек примут участие в экзамене по русскому языку.

«Подводя промежуточные итоги экзаменационной кампании 2022, хотелось бы отметить, что у наших выпускников хорошие результаты по географии, обществознанию и химии, английскому языку, информатике и ИКТ. По этим предметам выросла доля высокобалльных результатов. Мы гордимся нашими ребятами, которые в ходе экзаменационной кампании набрали сразу по нескольким предметам высший балл. Но, к сожалению, есть участники экзаменов, которые не справились с заданиями. Свои силы они будут пробовать в предусмотренные для этого дни в сентябре», – рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Итоги экзаменов, которые ребята напишут в дополнительный период, станут известны не позднее 21 сентября по математике базового уровня, а по русскому языку – не позднее 27 сентября. Для участников, которые по уважительной причине не сдадут экзамены 5 или 8 сентября, предусмотрен резервный день – 20 сентября.

Узнать свои результаты каждый участник экзаменов сможет на сайте check.ege.edu.ru, используя ФИО, код регистрации или паспортные данные.