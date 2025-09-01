Я нашел ошибку
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
В сентябре россияне смогут наблюдать два метеорных потока
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
в европейской части России прогнозируется теплый сентябрь
У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта
Разница в размере пенсий в разных регионах РФ превысила два раза
Российские космонавты поздравили школьников с Днем знаний с борта МКС
В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний

1 сентября 2025 09:27
126
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня в Самарской области и всей нашей стране отмечается День знаний - праздник, объединяющий студентов и школьников, преподавателей и наставников, всех, кто учится и учит.

В современном мире высокий уровень образования — это мощный рычаг для развития экономики, обеспечения технологического суверенитета и обороноспособности России, что особенно важно в условиях проведения специальной военной операции и санкционного давления со стороны недружественных государств.

Наша область обладает значительным потенциалом, обеспечивающим высокие стандарты качества образования. В регионе по решению Президента В.В.Путина реализуется национальный проект «Молодёжь и дети», призванный создать дополнительные возможности для самореализации молодого поколения, помочь талантливым ребятам найти свое призвание.

Мы последовательно выстраиваем единую систему непрерывного образования и профессиональной подготовки - от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях. В  пятилетней перспективе планируется значительно укрепить материально-техническую базу образовательной сферы – ввести до 20 новых школ, построить 10 детских садов, капитально отремонтировать 207 зданий образовательных учреждений. Помимо этого, будет создано еще 5 образовательно-производственных центров и образовательных кластеров.

Уверен, вместе мы сделаем Самарский край одним из самых просвещенных, экономически успешных, комфортных для жизни регионов страны.

Желаю вам, дорогие друзья, успехов в овладении знаниями, профессионального роста, стремления к новым вершинам, здоровья и благополучия!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

