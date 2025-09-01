Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний

126

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня в Самарской области и всей нашей стране отмечается День знаний - праздник, объединяющий студентов и школьников, преподавателей и наставников, всех, кто учится и учит.

В современном мире высокий уровень образования — это мощный рычаг для развития экономики, обеспечения технологического суверенитета и обороноспособности России, что особенно важно в условиях проведения специальной военной операции и санкционного давления со стороны недружественных государств.

Наша область обладает значительным потенциалом, обеспечивающим высокие стандарты качества образования. В регионе по решению Президента В.В.Путина реализуется национальный проект «Молодёжь и дети», призванный создать дополнительные возможности для самореализации молодого поколения, помочь талантливым ребятам найти свое призвание.

Мы последовательно выстраиваем единую систему непрерывного образования и профессиональной подготовки - от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях. В пятилетней перспективе планируется значительно укрепить материально-техническую базу образовательной сферы – ввести до 20 новых школ, построить 10 детских садов, капитально отремонтировать 207 зданий образовательных учреждений. Помимо этого, будет создано еще 5 образовательно-производственных центров и образовательных кластеров.

Уверен, вместе мы сделаем Самарский край одним из самых просвещенных, экономически успешных, комфортных для жизни регионов страны.

Желаю вам, дорогие друзья, успехов в овладении знаниями, профессионального роста, стремления к новым вершинам, здоровья и благополучия!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев