Введение общероссийского стандарта школьной формы поддерживают 4 из 10 родителей Самары

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Министерство просвещения планирует ввести единую школьную форму. Эту инициативу поддерживают 4 из 10 родителей учеников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары, в т. ч. родители школьников.

Школьную форму как таковую поддерживают 6 из 10 самарцев: 43% считают, что форма одежды учеников должна быть единой по всей стране, еще 19% — за то, чтобы модели и цвета устанавливала администрация школ. 3 из 10 горожан считают, что школьная форма совсем не нужна. Причем чаще всего такой точки зрения придерживаются респонденты моложе 34 лет (38%). Число сторонников единого общероссийского стандарта школьной одежды растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.



Среди родителей школьников сторонников школьной формы примерно столько же, сколько и в целом среди экономически активных горожан (64%): за единый стандарт в одежде детей выступают чаще, чем за возможность устанавливать требования к форме на уровне школ (43 и 21% соответственно).



Отцы выступают за единую школьную форму чаще матерей (47 и 32% соответственно). Родители учеников среднего звена инициативу Минпросвещения поддерживают активнее родителей младше- и старшеклассников.



Время проведения: 17—18 ноября 2022 года