Вузы в России увеличили число мест и пересмотрели состав вступительных экзаменов

91

Российские вузы изменили состав вступительных экзаменов, а также увеличили число бюджетных и платных мест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на восемь университетов.

Российские вузы должны были утвердить правила приема до 20 января. Сроки приемной кампании в бакалавриат остались без изменений – с 20 июня.

Об изменениях в приемной кампании 2025/2026 учебного года сообщили в МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГСУ и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Так, число бюджетных и платных мест в российских вузах превысит 619,1 тысячи. В частности, на 11% больше бюджетных мест предложили в РАНХиГС, а в РЭУ имени Плеханова на 18% выросло общее количество мест.

Список вступительных экзаменов также претерпел некоторые изменения. Так, для ряда программ, как указали в РАНХиГС, исключили иностранный язык, пишет РЕН-ТВ.