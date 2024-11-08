Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» приглашает участников

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С 24 по 28 марта 2025 года в г. Москве состоится Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», который является лидером в деле выявления и научно-технологической подготовки лучших молодых исследователей и разработчиков страны.

В отборе участников форума могут принять участие учащиеся 7-11 классов школ, организаций СПО, 1-2 курсов организаций ВО, которые имеют научно-исследовательские проекты; получили рекомендации по итогам регионального или федерально-окружного соревнования ил соответствуют условиям Открытого конкурса . Учащиеся 2-6 классов, получившие рекомендацию по итогам «Шаг в будущее, Юниор»

Форум является крупнейшим мероприятием Десятилетия науки и технологий и проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минобороны России, Российской академии наук, Российской академии образования, Национального агентства развития квалификаций, госкорпораций, высокотехнологичных компаний, институтов инновационного развития, ряда других организаций. Работу форума традиционно освещают главные телевизионные каналы и пресса России.

Участников ждёт насыщенная событиями программа – научно-технологическая выставка лучших исследований и разработок, 55 научных секций, научно-познавательные площадки, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, олимпиады и конкурсы, знакомство с научными лабораториями и инженерными центрами, а также главная баталия форума – битва команд за Научно-технологический кубок России. В копилке высокостатусных наград – дипломы Российской академии наук, университетов, научных центров и высокотехнологичных компаний, научные медали и кубки, стипендии и стажировки. Победители и призёры форума пользуются льготами при поступлении в высшие учебные заведения Российской Федерации. Программа «Шаг в будущее» является ведущим российским организатором работы с талантливой молодёжью в сфере исследований и разработок. Ежегодно научно-технологическую подготовку в программе проходят более 150 тысяч школьников и студентов начальных курсов. Реализация программы «Шаг в будущее» включена в состав инициативы «Наука побеждать» плана проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

Программа «Шаг в будущее» собирает на ежегодный грандиозный форум более тысячи талантливых молодых исследователей и разработчиков из самых дальних уголков страны. Лучшие станут победителями Национального соревнования молодых научно-технологических лидеров «Будущее России».

В рамках программы «Шаг в будущее» организовано по всей стране 173 региональных и федерально-окружных отборочных соревнования. За право участия в форуме борются десятки тысяч молодых исследователей и разработчиков – студенты начальных курсов вузов, учащиеся школ, колледжей, техникумов, кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, имеющие собственные достижения в науке и инженерном деле. Научные площадки форума организованы на базе 14 научных центров мирового уровня и 13 ведущих российских университетов. К работе с молодыми участниками форума привлечены более 300 докторов и кандидатов наук. Председатель Программного комитета форума – вице-президент РАН академик С.Н. Калмыков. Главные организаторы форума – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Российское молодёжное политехническое общество.

Программа «Шаг в будущее» сформировала мощную научно-технологическую экосистему организаций-партнёров, которая является основой роста талантливой молодёжи, местом выполнения исследований и разработок. Сегодня в неё входят 848 первоклассных организаций, в их числе 208 производственных предприятий, 108 научных институтов и конструкторских бюро, 231 вуз, 20 организаций инновационного развития, 43 IT и информационно-коммуникационных компании, ряд других организаций. Региональная сеть программы насчитывает 159 представительств и охватывает всю территорию страны.

Информацию о форуме можно получить в Секретариате программы «Шаг в будущее» по телефонам: +7 (499) 267-55-52, +7 (499) 263-73-60; она размещена на главном сайте программы «Шаг в будущее»: https://www.step-into-the-future.ru и сайте форума: https://шагвбудущее.рф.