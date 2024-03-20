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Всероссийская подготовка к Тотальному диктанту начнется 23 марта

20 марта 2024 11:24
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Всероссийская подготовка к Тотальному диктанту начнется 23 марта

В субботу, 23 марта, по всей России начнутся очные курсы подготовки к акции Тотальный диктант — занятия будут проходить более чем в 40 российских городах, а также в Греции, Дании, Казахстане и ОАЭ.

«Очные курсы начинаются уже на этой неделе для всех городов, которые проводят их по субботам. В разных городах курсы подготовки проходят в разные дни, это определяет координационный штаб. Мы уверены, что даже одно, два, три занятия — это огромная ценность. Филологический совет разработал программу курсов с учетом особенностей текста этого года, чтобы наши участники смогли повторить те правила орфографии и пунктуации, которые пригодятся при написании диктанта. Суммарно города готовы принять на очные курсы более 2,5 тыс. человек», — сообщил председатель Филологического совета Тотального диктанта, научный руководитель портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Курсы предоставляют возможность практиковаться в написании текстов под диктовку и в удобном формате повторить правила русского языка. На каждом уроке слушатели изучают сложные темы и пишут небольшие диктанты, основанные на текстах автора Тотального диктанта — 2024 Анны Матвеевой.

«Мы тем самым знакомим слушателей курсов и с творчеством автора, и с авторской манерой письма, потому что чем больше знаешь об авторской манере, стиле, оборотах и знаках препинания, тем будет полегче на самом диктанте. Начинается занятие с того, что участники пишут диктант, а потом мы все вместе его проверяем. В этом году мы ввели еще в курсы программы обязательную часть о словарях русского языка: небольшой рассказ о каких-нибудь интересных словарях, которые помогают говорить и писать грамотно», — добавил Владимир Пахомов.

Сейчас Тотальный диктант — это не только однодневная акция, но и целый комплекс мероприятий по продвижению русского языка. Организаторы на протяжении всего года устраивают различные мероприятия, которые позволяют ближе познакомиться с русским языком, литературой и культурой.

«Мы непрерывно создаем просветительный контент для наших пользователей, а потребителями этого контента ежегодно становятся миллионы людей. В прошлом году более пяти миллионов человек стали нашими зрителями. Мы создаем онлайн-курсы, ежегодно проводим онлайн-школы, а офлайн в преддверии самой акции мы проводим десятки фестивалей грамотности в разных городах России и за рубежом», — сообщил в ходе недавней пресс-конференции руководитель фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Расписание очных курсов необходимо уточнять у координаторов в вашем городе. Для этого выберите свой город на сайте totaldict.ru и перейдите на вкладку городской страницы. Все подготовительные курсы бесплатны.

В 2024 году столицей Тотального диктанта по решению жюри выбран Томск. Об этом стало известно 1 февраля на XII Международной научно-практической конференции Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке» в новосибирском Академпарке. Акция пройдет 20 апреля по всему миру. Автором текста диктанта в этом году стала российская писательница Анна Матвеева.

Помимо главной площадки акции, куда приедет автор текста лично, в «столичном» городе в день проведения акции 20 апреля 2024 года пройдут научно-популярные мероприятия с участием экспертов акции накануне Тотального диктанта. В честь юбилея акции в Томске также появится уникальный туристический маршрут, рассказывающий о литературной истории города.

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