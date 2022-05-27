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Возбуждено уголовное дело в отношении проректора ПГУТИ Вячеслава Горячева по статье "Подлог".
Возбуждено уголовное дело в связи со скандальным ремонтом общежития ПГУТИ в Самаре
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Возбуждено уголовное дело в связи со скандальным ремонтом общежития ПГУТИ в Самаре

27 мая 2022 20:33
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Возбуждено уголовное дело в отношении проректора ПГУТИ Вячеслава Горячева по статье "Подлог".

Сегодня, 27 мая, Куйбышевским МСО СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении проректора Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Вячеслава Горячева по ч. 1 ст. 292 УК РФ (подлог). Инициатором процесса выступил депутат Госдумы от Самарской области, член коллегии Министерства Просвещения России Александр Хинштейн, сообщает hinshtein.ru.

«Наши усилия не пропали даром. Как я и прогнозировал, сегодня возбуждено уголовное дело, в связи со скандальным ремонтом общежития Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)», — прокомментировал парламентарий в своем телеграм-канале.

Документально установлено, что в декабре прошлого года Горячев подписал акты приемки выполненных работ по ремонту внутренних помещений, систем отопления и энергоснабжения, которые, в действительности, не выполнялись.

«Скандал разразился в марте, когда вместе с коллегами из Минцифры я приехал на «торжественное открытие»  общежития ПГУТИ на ул. Ерошевского. Средства на ремонт здания (46 млн руб.) были выделены из бюджета министерства по моему настоянию. Однако оказалось, что часть помещений вообще не ремонтировалось», — напомнил депутат.

Тогда «торжественное открытие» пришлось отменять. В ПГУТИ выехала комиссия Минцифры, вскрывшая многочисленные злоупотребления. Результаты ревизии были направлены в Генпрокуратуру.

Также Александр Хинштейн отметил, что параллельно — ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин, «допустивший все эти безобразия», потерял свой пост.

«И справедливо, что с приходом нового ректора — первым, кто был уволен из ПГУТИ стал именно Вячеслав Горячев, привлекаемый теперь к уголовной ответственности», — отметил парламентарий.

Депутат, являясь главой профильного комитета Госдумы РФ, с огромным вниманием относится к ПГУТИ.

Так, осенью 2020 года IT-комитет Госдумы активно выступил против реформы отраслевых вузов связи, продвигаемой Россвязью.  Под «оптимизацию» попадал и ПГУТИ. После вмешательства депутатов реформы были прекращены. Сегодня в ПГУТИ создана новая отраслевая кафедра «Почты России», а также корпоративного университета предприятия. На очереди — кафедра «Ростелекома». Стараниями Александра Хинштейна в 2021 году на ремонты учебных корпусов и общежитий ПГУТИ из федерального бюджета выделена рекордная сумма — почти 80 млн рублей.

 

Фото:   hinshtein.ru

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