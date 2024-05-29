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Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада

29 мая 2024 12:53
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Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада

В министерстве образования и науки в торжественной обстановке огласили результаты конкурса «Воспитатель года – 2024».
Воспитателем года Самарской области стала учитель-логопед тольяттинского детского сада №203 «Алиса» Дарья Чистякова. Она будет представлять регион на всероссийском финале, который пройдет в Краснодарском крае.

На конкурсных испытаниях педагог-новатор представила собственную методику, которая развивает речевые функции ребенка и одновременно стимулирует его умственную деятельность.

«Мой подход связан с развитием речи детей в движении. Ребята выполняют специализированные упражнения, позволяющие не просто развиваться физически, но и развивают интеллектуальные способности ребенка, – отметила Дарья Чистякова. По ее словам, педагогу дошкольного образования необходимо постоянно совершенствовать методики и генерировать новые идеи: «Не меняется база – дети остаются детьми, но меняется их круг общения, меняется субкультура, в которой они растут. Поэтому воспитателям важно менять подходы для того, чтобы детям было интересно, и они гармонично развивались в современном мире. Победа для меня – это безусловно дополнительная мотивация и вдохновение для дальнейшего профессионального роста».

В основной номинации Конкурса в 2024 году приняло участие 33 воспитателя из числа победителей окружных этапов Конкурса. Это представители 24 городских и 9 сельских образовательных организаций Самарской области. В финал вышли 7 педагогов.
Дипломы победителю и лауреатам вручил министр образования и науки Виктор Акопьян. Он напомнил слова одного из основоположников научной педагогики в России Константина Ушинского о том, что если человек правильно подберет свою профессию и вложит в нее душу, то счастье само его отыщет: «Я абсолютно уверен, что вы счастливые люди, потому что работаете в образовательных учреждениях, – обратился он к участникам конкурса. – Мы нацелены на развитие, и это главное. Наша с вами профессия важна, нужна и никогда ни один гаджет не заменит ни воспитателя в детском саду, ни учителя в школе, ни преподавателя в вузе. Спасибо вам за ваш нелегкий труд!».

«Большое спасибо за то, что вы есть – сильные, уверенные в себе, хорошо подготовленные специалисты с большой буквы. Вы любите свою профессию и себя в профессии. Радует, что таких как вы с каждым годом становится все больше. Если вы счастливы, ваши воспитанники всегда будут здоровы, веселы и тоже счастливы, – поблагодарила конкурсантов представитель Самарской областной организации общероссийского профсоюза образования Светлана Павская.

Конкурс «Воспитатель года» проводился в губернии в 15-й раз. В этом году в нём появилась новая специальная номинация – «Методист года» для методистов, старших воспитателей, заместителей заведующих детсадов. В ней приняли участие 25 педагогов из числа победителей в специальной номинации окружных этапов конкурса. Это представители 17 городских и 8 сельских образовательных организаций Самарской области. В финал вышли 3 педагога. А лучшей была признана старший воспитатель детского сада «Сказка» из поселка Суходол Сергиевского района Елена Долганова. В своей практике она интегрировала традиционные технологии отечественной педагогики с инновационными методами и приемами. Это сочетание, по ее словам, оказалось действенным для приобщения воспитанников к традиционным духовно-нравственным ценностям.

Фото предоставлены министерством образования и науки Самарской области

Теги: В центре внимания

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