Вопрос объединения самарских колледжей СЭК и ПСЭК будет решаться с учетом замечаний родителей студентов

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В четверг, 2 июня, депутат Государственной Думы РФ от Самарской области, член коллегии Министерства Просвещения России Александр Хинштейн и заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов встретились с инициативной группой родителей, несогласных с планируемым слиянием ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» (СЭК) с «Поволжским строительно-энергетическим колледжем им. П. Мачнева» (ПСЭК), пишет hinshtein.ru.

По итогам встречи принято решение: создать дорожную карту по проблемам, волнующим родителей, и решать их поэтапно.

В мае в приемную депутата поступило коллективное обращение, подписанное 620 родителями учащихся СЭК. Люди попросили парламентария оказать поддержку в недопущении объединения СЭК с ПСЭК, которое запланировано региональным Министерством образования и науки.

Родители привели немало доводов против подобного объединения. Во-первых, они опасаются, что со слиянием учебных заведений может существенно пострадать качество образования. «Направления подготовки и перечень факультетов колледжей не совпадают практически полностью: СЭК учит энергетиков, геологов, теплотехников, в ПСЭК таких специальностей нет. В СЭК подготовка ведется по программам среднего профессионального образования, выпускники – специалисты среднего звена, в ПСЭК – только одна такая программа, выпускники в основном – рабочие строительных специальностей. Даже временное снижение качества обучения технических специалистов в области энергетики и добывающей отрасли может обернуться высокими рисками для региона, поскольку других учебных заведений, проводящих подготовку энергетиков среднего звена, в Самарской области просто нет», — считает председатель родительского комитета Анастасия Луковникова.

Еще один важный вопрос, который беспокоит родителей – удастся ли сохранить опытных педагогов СЭК в сложный период реструктуризации. «И, если вдруг будут увольнения, как быстро можно привлечь к работе новых преподавателей при существующем дефиците педагогических кадров в среднем техническом профессиональном образовании?», — задаются вопросом самарцы.

Также людей волнует вопрос эффективности расходования бюджетных средств. «В Самарском энергетическом колледже на полученный от государства грант в 47 млн. рублей созданы современные лаборатории для обучения. Перемещение такой учебной базы в другой колледж по затратам будет сопоставимо по стоимости со строительством нового учебного заведения. Такое расходование бюджета Самарской области вряд ли является разумной экономией», — считают родители.

Но главное — самарцы выражают сомнения в транспортной доступности нового места дислокации объединенного колледжа, поскольку учебное заведение переносят из центра города на окраину.

«К комплексу зданий ПСЭК в 15 микрорайон Самары через весь город идет только 41 автобус, время движения по маршруту составляет почти 2 часа. Таким образом затраты времени на поездку в колледж будут составлять почти по 4 часа в день для студентов и педагогов — жителей города. Если же воспользоваться пересадкой на другие маршруты, чтобы сократить время поездки, возрастают финансовые затраты. Далеко не каждый студент может себе позволить тратить до 150 рублей в день только на поездку в колледж и домой. В самом уязвимом положении окажутся студенты из Новокуйбышевска, Чапаевска и других городов: им необходимо сначала добрать до Самары, а потом через весь город до здания ПСЭК», — заключают в родительском комитете.

Сегодня на совещании, которое прошло по инициативе Александра Хинштейна рассмотрели варианты решения этих вопросов вместе с родителями, руководством области, представителями регионального Минобразования и обоих колледжей, а также будущих работодателей.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян рассказал, что идея объединения учебных заведений возникла еще несколько лет назад, поскольку в колледжах дублируются многие специальности. Он продемонстрировал родителям презентацию: на базе ПСЭК, где планируется расположить объединенный колледж, будет создан современный студенческий кампус общей площадью в 30 тыс. кв. м. По убеждению чиновника, такое решение полностью закроет потребности студентов. Комплекс будет включать общежития, производственные мастерские, столовую, спортивные и досуговые площадки (секции пулевой стрельбы, плавания и др.) Сегодня полным ходом идут работы по капремонту помещений, которые войдут в структуру кампуса. Степень готовности основного корпуса составляет 85%. Его ремонт планируют завершить уже к концу августа. В целом же на все работы до 2024 года запланировано 400 млн руб.

Что касается транспортной доступности, то директор колледжа Владимир Бочков рассказал, что до учебного заведения сегодня ходит 30 маршрутов общественного транспорта из разных районов Самары и далеко не все из них следуют час или два. Среднее время в дороге из центра города составляет 50 минут. Иногородним студентам (в том числе из региональных городов) предоставляется общежитие.

Развеяли сомнения родителей и по существующим на базе ПСЭК лабораториям: их можно использовать для всех специальностей объединенного учебного учреждения.

По поводу сохранения педагогического коллектива в региональном Минобразования пояснили: большинство преподавателей согласны перейти в объединенный колледж. Кроме того, Виктор Акопьян подчеркнул, что ни одна из специальностей СЭК при объединении колледжей не будет утрачена, как и качество средне-специального образования. «Вся материально-техническая база СЭК «переедет» в Капмус, также, как и мастерские. Кроме того, будут созданы новые современные учебные центры и лаборатории», — добавил министр.

В ходе обсуждения на большинство возникших у родителей вопросов были представленные аргументированные ответы. Однако они удовлетворили лишь половину собравшихся. Подводя итоги встречи, Александр Хинштейн обратил внимание на то, что главное при объединении колледжей – сохранить качество профессионального образования и материально-техническую базу учебных заведений. Он предложил властям создать дорожную карту, в которой детально разобрать все волнующие людей проблемы и варианты их решения. Родители идею поддержали. «Представителям инициативной группы предложат план с четкими пояснениями и решениями по всем пунктам. После того как родители ознакомятся с ним, мы устроим повторную встречу, думаю, уже на следующей неделе. Необходимо искать компромиссные решения, которые устроят людей, большинство участников обсуждения. Будем встречаться, пока не получим ответы на самые важные для людей вопросы», — резюмировал депутат.

После бурного и напряженного обсуждения для родителей провели экскурсию по кампусу, где они воочию убедились в потенциале учебного заведения. Активистам показали ремонтируемый спортзал, а также помещения, где разместится библиотека, мастерские, учебные аудитории и многочисленные лаборатории.

Фото: hinshtein.ru