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Володин призвал строить систему образования с учетом советской практики

13 июня 2022 13:18
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Володин призвал строить систему образования с учетом советской практики

 Нынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что неделю назад провел в Telegram-канале опрос о будущем российского высшего образования. В нем приняли участие 413 тысяч человек, 90 процентов из них высказались за выход из Болонской системы.

Володин отметил, что важно ответственно подойти к изменениям в области высшего образования, сообщает РИА Новости.

"Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", — подчеркнул он.

Спикер добавил, что этот и другие вопросы будут обсуждаться 27 июня на парламентских слушаниях в Госдуме с участием министра науки и высшего образования, представителей вузовского сообщества и экспертов.

Россия участвовала в Болонском процессе с 2003 года. Эта система предполагает два уровня образования: бакалавриат и магистратуру. В России, кроме того, существует еще один уровень — подготовка специалистов с нормативным сроком обучения пять-шесть лет.

На прошлой неделе стало известно, что на фоне спецоперации на Украине все российские вузы исключили из Болонского процесса. По словам главы Минобрнауки, к этому надо относиться как к прожитому этапу и строить новую систему образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.

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