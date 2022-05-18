Вице-спикер Госдумы Толстой считает, что России необходимо отказаться от Болонской системы образования

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает необходимым отказаться от Болонской системы образования в РФ, передает ТАСС.

"Сегодняшняя система образования не отвечает потребностям времени - многие специалисты и коллеги говорят о необходимости выхода из Болонской системы и возврата к традиционной русской системе образования", - сказал Толстой во вторник в ходе выступления в Совфеде.

По его словам, специальная военная операция - это повод "переосмыслить дальнейший путь развития общества". В частности, указал Толстой, речь идет о вопросах защиты семьи, культуры и образования детей.

Так, по его словам, сегодня все больше детей отказываются идти в 10-й и 11-й классы именно из-за ЕГЭ, "а их родители, получавшие образование еще при старой системе, видят, что знания детей оказываются крайне поверхностны, а ценностные ориентиры практически отсутствуют". "Академическая свобода породила 11 учебников истории и возможность директорам школ, например, отменять празднование Дня Победы. Специальная военная операция показала, что, одерживая победы на фронте, мы рискуем понести идеологическое поражение, потеряв целое поколение наших граждан, которые являются сегодня студентами и школьниками", - сказал Толстой.

Он также отметил, что в эпоху развития цифровых технологий необходимо помнить об этической стороне вопроса. "Нельзя отказываться от традиционного обучения в классах в пользу дистанционного образования, персональные данные людей должны быть надежно защищены, цифровая сфера не должна становиться территорией вседозволенности и формировать альтернативную среду без правил, должна сохраняться возможность получения любой информации и государственных услуг в привычном, а не цифровом виде", - подчеркнул Толстой.

Он также напомнил, что в Госдуме в феврале была создана межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. "По благословению Святейшего Патриарха мы создали в Государственной думе межфракционную депутатскую группу по защите христианских ценностей и планируем вместе работать над всеми этими вопросами, от которых зависит будущее нашей страны", - отметил Толстой.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС