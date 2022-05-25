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Гимназия №3, которая ведет свою историю с 1910 года, по праву считается одним из лучших образовательных учреждений Самарской области.
Виктор Кудряшов поздравил выпускников гимназии №3 с окончанием учебного заведения
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Виктор Кудряшов поздравил выпускников гимназии №3 с окончанием учебного заведения

25 мая 2022 15:25
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Гимназия №3, которая ведет свою историю с 1910 года, по праву считается одним из лучших образовательных учреждений Самарской области.

24 мая 2022 года для всех выпускников Самарской области прозвенел Последний звонок. С завершением обучения по программе среднего образования выпускников гимназии №3 поздравил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.  

Гимназия №3, которая ведет свою историю с 1910 года, по праву считается одним из лучших образовательных учреждений Самарской области. Десятки ее учеников ежегодно становятся победителями и призерами региональных, общероссийских, международных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций.

«Вы оканчиваете одно из самых авторитетных и самых сильных учебных заведений нашего города, которое известно не только в Самарской области, но я могу точно сказать, и в России. Потому что именно ваша школа в прошлом году стала победителем смотра-конкурса «Школа года», - отметил председатель областного Правительства. 

Виктор Кудряшов пожелал выпускникам удачно выбрать профессию и в полной мере реализовать свои таланты и способности в будущей взрослой жизни.

«При выборе профессии, конечно, нужно в первую очередь прислушаться к себе. Посоветоваться с педагогами, родителями, близкими. Позволю себе один совет: я хотел бы, чтобы вы строили свою жизнь и были полезными именно здесь, на территории нашей любимой, родной Самарской области. У нас огромное количество высших учебных заведений, в которых учатся очень много ребят из других регионов и других стран, прекрасно оснащенных, с сильными преподавателями», - подчеркнул премьер-министр областного Правительства.  

В этот день в адрес выпускников прозвучало множество добрых слов и пожеланий. «Все 12 лет, начиная с дошкольного отделения мы с вами были вместе, я помню вас вот такими маленькими, ваши горящие глаза, и как вы давали клятву первоклассника. Нас с вами очень многое связывает, вы все талантливые, яркие, харизматичные, вы – личности», - сказала ученикам 11-х классов директор гимназии №3 города Самары Светлана Ильина. 

В этом году школьные стены в Самарской области покидают больше 12 тысяч выпускников-одиннадцатиклассников. Впереди самое ответственное испытание - ЕГЭ. Первый экзамен состоится 26 мая.

 

Фото:   департамент информационной политики СО 

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