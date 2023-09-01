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Виктор Кудряшов поздравил с Днем знаний воспитанников гимназии №1

1 сентября 2023 18:20
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 Гимназия № 1 является одним из ведущих образовательных учреждений Самарской области, входит в топ лучших образовательных организаций нашей страны. 

1 сентября 2023 года, в День знаний, почетным гостем торжественной  линейки в гимназии № 1 г.о. Самара стал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

 Гимназия № 1 является одним из ведущих образовательных учреждений Самарской области, входит в топ лучших образовательных организаций нашей страны. 

За время проведения единого государственного экзамена (с 2004 по 2022 год) гимназия подготовила 106 выпускников-стобалльников. Ежегодно не менее 30% гимназистов получают аттестаты с отличием и награждаются медалями «За особые успехи в учении». В 2023 году 99 % выпускников  поступили в ведущие региональные и  российские вузы.

 Гимназия демонстрирует значительные успехи в олимпиадном движении. Об этом свидетельствуют следующие цифры: в прошедшем учебном году 540 гимназистов приняли участие в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 16 из них стали победителями, 230 – призерами. 

В 2019 году гимназии присвоен статус базовой школы Российской Академии наук. В целях формирования навыков проектной, исследовательской, научной работы гимназия сотрудничает с ведущими вузами региона и страны. 

На торжественной линейке прозвучали слова приветствия от Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: «День знаний – это один из самых добрых и светлых праздников, объединяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и новых возможностей. В Год педагога и наставника мы говорим особые слова благодарности и признания преподавателям, чей неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества во многом определяют наше будущее. Желаю вам профессиональных побед в новом учебном году. Всем учащимся желаю отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем году. Путь он принесет вам полезные и глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества. Постигайте неизведанное, покоряйте новые вершины. Помните, что сегодня образование – это основа жизненного успеха».

Обращаясь к гимназистам, педагогам и родителям, Виктор Кудряшов сказал: «От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства Самарской области рад поздравить всех вас с замечательным праздником – Днем знаний. Сегодня  вы на пороге нового этапа жизни. На вас с надеждой смотрят ваши педагоги и родители. Мы все надеемся, что вы не только будете прилежно учиться, приобретете новые знания, станете эрудированными, грамотными людьми. Важно, чтобы вы стали достойными гражданами нашей страны, разделяющими ее многовековые глубокие ценности: уважение к семье, готовность всегда прийти на помощь другу, любовь к своей Родине, готовность трудиться для ее развития и процветания. Сегодня в Самарской области есть все возможности для самореализации. Наш регион развивается темпами, которые опережают многие другие субъекты Федерации. И мы ждем вас в нашу большую команду, которая работает над тем, чтобы сделать нашу Самарскую область еще лучше и краше». 

О том, какие перспективы открываются перед ребятами, поступившими в гимназию, рассказала директор образовательного учреждения Лариса Загребова: «Учителя нашей гимназии создают атмосферу творчества и погруженности  в науку. Это  делает школьную  жизнь очень содержательной. Возможности, которые открываются здесь перед ребятами, действительно огромные: и в плане творчества, и в плане занятий наукой, и в плане спорта, и занятий по интересам. Самые разные таланты и способности  могут быть здесь востребованы и реализованы».  

В этом учебном году за парты в гимназии № 1 сядут 1100 гимназистов. Всего, по данным Министерства науки и образования Самарской области, с 1 сентября 2023 года в школах будут обучаться около 364 тысяч учащихся, более 39,5 тысяч из них — первоклассники. 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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