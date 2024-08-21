Василий Шпак оценил потенциал работы дизайн-центра «Бином» в Самарском политехе

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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак посетил Политех. Он ознакомился с деятельностью Поволжского дизайн-центра микроэлектроники «Бином», который был оснащен при поддержке Федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности» (входит в государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»). В основе его работы – развитие компетенций по созданию электронных программно-аппаратных комплексов. Экскурсию для гостя провели ректор Политеха Дмитрий Быков, проректор по интеграционным проектам Антон Еремин, директор дизайн-центра Сергей Ганигин и его заместитель Александр Нечаев. Василий Шпак обозначил векторы дальнейшего развития нового подразделения университета.

Специалисты подразделения – молодые инженеры Политеха – занимаются разработкой, проектированием и производством электроники и ее элементов. Они рассказали Василию Шпаку о направлениях работы «Бинома» и продемонстрировали перспективные проекты. Например, в центре реализован полный цикл разработки автономных информационных управляющих систем – от ПО до аппаратной части.

– Развитие дизайн-центра – одна из приоритетных задач университета, – отметил Дмитрий Быков. – Микроэлектроника сегодня – продукт глобальной экономики, и производство современных микрочипов требует гигантских производственных и интеллектуальных вложений. Основным драйвером здесь может быть оборонно-промышленный комплекс, неслучайно мы создали дизайн-центр на инженерно-технологическом факультете.

Василий Шпак высоко оценил инновации нашего университета в сфере проектирования беспилотных систем, геофизического оборудования, VR-технологий и другие перспективные направления работы центра. Замминистра отметил отличную подготовку молодых сотрудников «Бинома». Политеховцы обладают широким спектром компетенций в области информационных систем и радиоэлектронных технологий. Кроме того, Василий Шпак дал рекомендации по совершенствованию деятельности подразделения и развитию перспективных проектов.

– Конкурентоспособность высокотехнологичных предприятий, составляющих основу экономики страны, напрямую зависит от их оснащенности современными электронными системам. Самарский политех давно зарекомендовал себя в научно-технической сфере как мощный региональный инженерный центр, обладающий большими технологическими возможностями. И теперь перед ним стоит задача – расширить компетенции Самарского региона в области микроэлектроники, – подытожил Василий Шпак.

Официальное открытие дизайн-центра микроэлектроники состоялось 3 июля этого года, в 110 день рождения Политеха. Историческое событие поддержали депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба СамГТУ