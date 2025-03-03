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Варианты развития студенческого конструкторского бюро  обсудил Марк Шлеенков с представителями Совета молодых ученых  ПВГУС

3 марта 2025 15:45
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Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков посетил Поволжский государственный университет сервиса.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков посетил Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) и ознакомился с актуальными направлениями подготовки, перспективами развития университета, а также его образовательными и студенческими пространствами.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что наука всегда занимала особое место в жизни Самарской области. Развитие науки и технологий, выстраивание эффективной системы управления научно-технологической политикой – одно из ключевых направлений работы регионального Правительства. Финансирование по этому направлению в ближайшие пять лет будет увеличено почти в два раза.

С образовательной средой, научной базой, брендовыми компетенциями и инфраструктурой тольяттинского вуза министра познакомила ректор университета Любовь Выборнова.

Сегодня Университет сервиса готовит заявку на создание студенческого конструкторского бюро (СКБ) в области промышленного дизайна. Одним из его направлений может стать разработка дизайна для беспилотников. Возможные варианты развития СКБ стали одной из тем разговора Марка Шлеенкова с представителями Совета молодых ученых ПВГУС.

«Я очень рад, что Университет сервиса готовит заявку на создание студенческого конструкторского бюро. Это интересный проект, и ему нужна поддержка. С учетом действующих в вузе лабораторий есть большая уверенность, что заявка будет сильной. Кроме того, взаимодействие с компанией «Транспорт будущего» как направление работы СКБ очень перспективно, в том числе для нашего региона. От себя я дал несколько рекомендаций, как можно эту заявку усилить. Также мы обсудили некоторые направления развития вуза. Уверен, что у Университета сервиса хорошее будущее», – прокомментировал Марк Шлеенков.

В ходе визита министр совершил экскурсию по студенческому пространству «Точка притяжения», которое открылось в Университете сервиса осенью 2024 года как одна из точек равного доступа к проектам Росмолодежи и Минобрнауки России. Она включает в себя современные коворкинги, творческое пространство «Сцена», лекторий научной библиотеки, комнату матери и ребенка, «Единый деканат». Особая точка притяжения студентов в этом пространстве – буткемп «Космос». Он является тренировочной базой для киберспортсменов университета и площадкой для проведения соревнований. Киберспорт в университете активно развивается. Сегодня это одно из самых популярных направлений студенческого спорта в университете. «Делай науку!», – оставил Марк Шлеенков свое пожелание студентам университета на стене буткемпа.

Делать науку – основная задача научно-исследовательской лаборатории «Инфокоммуникационные технологии и беспилотные системы», которая была открыта в Университете сервиса накануне и представлена министру науки и высшего образования региона. Лаборатория создана на базе Высшей школы передовых производственных технологий университета. Научная школа «Обработка сигналов в инфокоммуникациях и идентификация объектов в различных диапазонах электромагнитного спектра», которая действует на базе высшей школы, – одна из старейших в университете.

Новая лаборатория развивает компетенции вуза в области радиотехники. Она оснащена современным специализированным оборудованием, которое позволяет проводить научные исследования и готовить разработки в сфере радиотехники и инфокоммуникаций, направленные, в том числе, на развитие беспилотных систем. Одним из индустриальных партнеров университета является компания «Транспорт будущего», по заказу которой, в частности, станут вестись лабораторные исследования. Также лаборатория будет использована в подготовке кадров для отрасли БАС, которую Университет сервиса ведет по образовательной программе бакалавриата «Радиоэлектронные средства беспилотных систем». Кроме того, уже сейчас лаборатория становится объектом научно-популярного туризма и местом, где школьники совершают свое первое погружение в науку. Министр науки и высшего образования Самарской области отметил высокую перспективность направлений деятельности новой научной лаборатории.

Одно из направлений работы научной школы ПВГУС «Искусствоведение: техническая эстетика и дизайн» – использование аддитивных технологий. Для развития этого актуального направления год назад была открыта научно-исследовательская лаборатория «3D-моделирование и VR-проектирование объектов дизайна». Здесь проводятся исследования и разработки в сфере инженерного и промышленного дизайна. Кроме решения научных и технологических задач, лаборатория является площадкой для получения практического опыта в области цифрового 3D-моделирования и VR-проектирования студентами Высшей школы дизайна и искусства университета. В том числе, будущими промышленными дизайнерами. С 2024 года в Университете сервиса ведется подготовка специалистов в области промышленного дизайна в рамках сетевой образовательной программы с Самарским университетом им. Королева.

На встрече с министром также шла речь о мерах поддержки для молодых ученых региона, создании научно-популярного маршрута по Самарской области, перспективных направлениях развития университета.

«Созданное в регионе министерство науки и высшего образования выполняет важную роль по координации университетов в научно-исследовательской повестке и во взаимодействии с индустриальными партнерами. На мой взгляд, это позволяет более эффективно использовать потенциал университетов с федеральным подчинением для решения региональных задач. Сегодня убедилась в этом во время встречи Марка Александровича с молодыми учеными университета, в ходе которой он сфокусировал их внимание и компетенции для решения задач, поставленных Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, – прокомментировала результаты встречи с министром Любовь Выборнова. – В ходе встречи, мы договорились продолжить взаимодействие по развитию научно-популярного туризма в регионе. Молодые ученые получили обратную связь и ценные рекомендации по планируемому к созданию СКБ».

 

Фото: Центр по связям с общественностью Университета сервиса

Теги: Тольятти Университет

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