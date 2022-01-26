В Тольятти вырастет стоимость школьного питания

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Родителям тольяттинских школьников придётся увеличить бюджет на кормление детей в учебном учреждении. Комбинат питания объявил об увеличении стоимости завтраков и обедов.

Рост тарифов на школьную еду произойдет с 1 февраля этого года. Подорожают и завтраки, и обеды, и полдники. Причём изменение расценок будет на разные суммы, меньше всего увеличиться стоимость завтрака - только на 6 рублей 80 копеек. Больше всего обед без первого блюда по форме "свободного выбора" - сразу на 29 рублей. Так основные приёмы пищи за счёт родительской оплаты теперь будет стоить - завтрак 63 рубля 80 копеек, обед 79 рублей 40 копеек.

Стоит также напомнить, что учащиеся начальной школы по всей стране питаются бесплатно. В первую смену детям положен завтрак, а во вторую обед. Однако, ученики со второго по четвертый класс зачастую учатся по 6 уроков, потому родители выбирают два приёма пищи, как раз второй получается за деньги.

На одного учащегося с пятого по одиннадцатый класс двукратный приём пищи в месяц выходит максимум на 3150 рублей, пишет ГТРК Самара.