В течение трех дней пройдет онлайн-лекторий в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости»

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22 марта в 15:00 на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций СГСПУ (ул. Антонова-Овсеенко, 24) состоится старт тематического онлайн-лектория, направленного на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе со школьными СМИ и по формированию медиа центров. Спикерами станут Светлана Бакулина, Денис Яковлев и Светлана Жданова.

23 марта в 15:00 в историческом парке «Россия – Моя история» состоится продолжение серии тематических онлайн-лекториев. Федеральным спикером станет Вячеслав Завалин.

24 марта в 15:00 на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций СГСПУ (ул. Антонова-Овсеенко, 24) продолжится серия тематических онлайн-лекториев. Спикеры - Вячеслав Завалин и Светлана Ильина.

Модератором трех образовательных дней станет Инна Жичкина.

Ссылки на подключение:

Сферум - https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=1i71RKmiVoIjoMsZ7xDcjhi0uSDhTbTJorI64AeaTh0

Трансляция ВК - https://vk.com/video/@id296397863?list=fc4d0c02c8dc00ef40&preview=&webcast=&z=video296397863_456239107