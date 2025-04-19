в школах в РФ с 1 сентября вводится единое расписание уроков

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Единое расписание уроков для всех школ России введут с 1 сентября. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в субботу, 19 апреля.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам министра, единое расписание позволит контролировать степень нагрузки как на учителей, так и на учеников. Будет регулироваться количество занятий в день, контрольных и самостоятельных работ. Кроме того, уточнил Кравцов, вводится ограничение на всероссийские проверочные работы: отныне они не должны составлять более 10% от общего числа занятий.