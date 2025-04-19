Я нашел ошибку
Главные новости:
В Совфеде предложили урезать пенсию некоторым россиянам
В Совфеде предложили урезать пенсию некоторым россиянам
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
Сотрудники полиции разыскивают 9-летнего жителя Самары
Сотрудники полиции разыскивают 9-летнего жителя Самары
У россиян появилось право получать зарплату после увольнения
У россиян появилось право получать зарплату после увольнения
Российские компании активно отказываются от удаленки
Российские компании активно отказываются от удаленки
Белый дом официально назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане
Белый дом официально назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане
в школах в РФ с 1 сентября вводится единое расписание уроков
В школах в РФ с 1 сентября вводится единое расписание уроков
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С.
19 апреля в регионе без осадков, до +25°С
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.88
EUR 92.22
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В школах в РФ с 1 сентября вводится единое расписание уроков

19 апреля 2025 10:16
132
в школах в РФ с 1 сентября вводится единое расписание уроков

Единое расписание уроков для всех школ России введут с 1 сентября. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в субботу, 19 апреля.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам министра, единое расписание позволит контролировать степень нагрузки как на учителей, так и на учеников. Будет регулироваться количество занятий в день, контрольных и самостоятельных работ. Кроме того, уточнил Кравцов, вводится ограничение на всероссийские проверочные работы: отныне они не должны составлять более 10% от общего числа занятий.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
19 апреля 2025  11:43
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
80
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
18 апреля 2025  14:00
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
475
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
18 апреля 2025  11:38
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
353
20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения
18 апреля 2025  10:58
20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения
413
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
17 апреля 2025  20:57
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
564
Весь список