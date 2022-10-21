В школах Самарской области проходят показы первого профориентационного сериала «Билет в будущее»

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Каждая серия знакомит с личной историей успеха.

В конце сентября в Москве состоялась премьера первого профориентационного сериала «Билет в будущее», которая дала старт проекту в 2022 году. Школы Самары и Самарской области, как и другие регионы страны, также присоединились к просмотру сериала.

Для учеников из школ Самарской области показы сериала организуются во время классных часов и внеурочных занятий. В этом году в проекте «Билет в будущее» принимает участие более 6000 учащихся, однако посмотреть сериал и получить порцию мотивации для выбора профессии могут все желающие.