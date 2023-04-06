В Самаре состоится совместный тематический онлайн-лекторий для представителей органов исполнительной и законодательной власти

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В рамках федерального информационного проекта «Добрые новости» 6 апреля в 15:00 в Самаре по адресу ул. Антонова-Овсеенко 24 на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета состоится совместный тематический онлайн-лекторий для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения и для руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе со школьными СМИ и по формированию медиа-центров.



Тема дня: «Социальная реклама как инструмент диагностики, профилактики и корректировки социально значимых проблем». Спикерами станут директор AHO «Лаборатория социальной рекламы», Президент Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME, кандидат политических наук, доцент НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики) Гюзелла Николайшвили и выпускница первой «Мастерской рекламы» Юрия Грымова, член жюри профильных фестивалей: «Серебряный Меркурий», «Идея!», «Среда», фестиваля социальной рекламы «ПОРА!», консультант по стратегическому позиционированию и Ассоциированный партнер Trout&Partners/Russia, арт-директор брендингового агентства «General Line!» Ирина Карандаева.



Модератором образовательных дней станет координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина.