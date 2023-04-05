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В СамГУПС идет распределение выпускников 2023 года

5 апреля 2023 14:28
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Как пояснили в вузе, в очном формате в распределении с 4 по 6 апреля участвуют работодатели от более 200 транспортных предприятий из самых разных уголков страны.

В Самарском государственном университете путей сообщения в минувший вторник, 4 апреля, началось распределение выпускников университета по местам будущего трудоустройства. В этом году предприятия транспортной отрасли страны пополнят около 700 молодых специалистов, подготовленных в университете по программам высшего образования, в том числе – около 250 целевиков.

Традиционная для отраслевого вуза процедура распределения в этом году получила свое дальнейшее развитие, связанное с тесным взаимодействием университета с пулом работодателей, представляющим компанию ОАО «РЖД», а также ряд крупных промышленных и транспортных предприятий Самарской области.

Как пояснили в вузе, в очном формате в распределении с 4 по 6 апреля участвуют работодатели от более 200 транспортных предприятий из самых разных уголков страны. По видеоконференцсвязи к распределению в СамГУПС подключились представители Крымской железной дороги, которые также заинтересованы в квалифицированных специалистах транспорта из Самары.

Как рассказал ректор СамГУПС Максим Гаранин, география трудоустройства будущих специалистов транспорта в этом году существенно расширилась, охватив отраслевые предприятия сети железных дорог от Калининграда до Сахалина.

«Впервые в этом году мы выстроили процедуру распределения таким образом, чтобы было удобно нашим партнерам – распределение проходило не по факультетам, а по отраслевым региональным дирекциям ОАО «РЖД» с учетом специализации их предприятий», - пояснил Максим Гаранин.

Так, например, в первый день в комиссиях по распределению выпускников принимали участие представители дирекций инфраструктуры, по энергообеспечению и связи, а распределялись к местам трудоустройства выпускники специальностей «электроснабжение железных дорог», «автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» и «телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта».

Затем региональные дирекции производственного блока (тяги и ремонта подвижного состава) могли подобрать потенциальных работников по направлениям деятельности – эксплуатации и ремонта.

При распределении учитывалось прохождение производственной практики, средний балл обучения, дополнительные навыки и компетенции по рабочим профессиям.

Выпускники 2023 года смогли максимально удовлетворить потребности работодателей в квалифицированных специалистах, востребованных на самых ответственных участках железных дорог сети, в том числе Куйбышевской, Горьковской, Приволжской, Южно-Уральской, Юго-Восточной, Северной и Московской. 

О востребованности выпускников СамГУПС на распределении говорили и сами работодатели, уверенные в будущих инженерных кадрах.

Так, например, ведущий специалист Железнодорожной дистанции сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) Московской дирекции инфраструктуры Элеонора Сибатулина заинтересована в выпускниках СамГУПС специальности «автоматика и телемеханика». Уже летом они должны приступить к работе на самом ответственном направлении Московской железной дороги – Московском центральном диаметре (МЦД-4), который свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

«В дистанции вводится новое штатное расписание, увеличивается количество работников, и выпускники СамГУПС будут задействованы на обслуживании участков МЦД-4. Мы видим, что выпускники хорошо подготовлены, обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, поэтому будем успешно работать вместе», - сказала Элеонора Сибатулина.

Ждут выпускников СамГУПС на предприятиях Самарской области - АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара», МП «Самарский метрополитен им. А.А. Росовского» и ряде других.

Так, например, инженер по организации труда службы сигнализации и связи «Самарского метрополитена» Ольга Гурьянова заинтересована в специалистах автоматики, телемеханики и связи. «Сегодня нам нужны электромонтеры сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), электромеханики, способные обслуживать современные средства централизации и связи. Выпускникам университета предстоит работать в том числе на обслуживании новых станций метро в Самаре», - пояснила Ольга Гурьянова.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особой внимание вопросам транспортной доступности жителей региона, развития городской транспортной инфраструктуры, строительства новых станций метро. Так, в областной столице уже полным ходом идут строительные работы на станции метро «Театральная», которая свяжет удаленные районы города с историческим центром, повысит уровень транспортной доступности для гостей и жителей Самары. Появление новой станции сократит интервал движения поездов подземки. Кроме того, запуск новой станции позволит увеличить пассажиропоток на 30%.

Выпускница СамГУПС специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» Александра Бирюкова уже в скором времени приступит к работе в самарском метрополитене. Девушка гордится своими знаниями, компетенциями и практическими навыками, полученными в вузе, и настроена на работу в метро по своей специальности. «Планирую начинать с рядовой должности, пройти все ступени карьерного роста и стать настоящим профессионалом в своем деле», - говорит она.

А вот выпускника Электротехнического факультета СамГУПС Романа Прилипкина устраивают перспективы трудоустройства в компании ОАО «РЖД». Уже летом ему предстоит работать в Куйбышевской дирекции инфраструктуры на должности электромеханика Самарской дистанции СЦБ. С получением диплома открываются новые перспективы, уверен Роман, так как знания, полученные в университете, помогут быстро освоиться на рабочем месте, проявить себя и добиться хороших производственных результатов. «Я проходил производственную практику в дистанции СЦБ, буду работать в Самаре – у меня здесь сложились тесные социальные связи и, самое главное, в дистанции хороший трудовой коллектив, есть опытные наставники», - говорит Роман Прилипкин.

Как отметил ректор СамГУПС Максим Гаранин, по каждому выпускнику университета от работодателей будет поступать развивающая обратная связь, чтобы в процессе подготовки будущих специалистов транспорта выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывающую новые компетенции будущей профессии. Это поможет университету держать марку отраслевого высшего учебного заведения, готовящего квалифицированные кадры для экономики самарского региона и страны. 

 

Фото:   пресс-служба СамГУПС

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